De provincie Utrecht start een nieuwe subsidieregeling om circulaire en klimaatinitiatieven te versnellen. De Subsidie Klimaat en Circulair is voor gemeenten, waterschappen, regionale netwerken en kleine ondernemers. Zij kunnen subsidie aanvragen voor kansrijke initiatieven die grondstoffengebruik verminderen en de CO2-uitstoot terugdringen of het vastleggen daarvan een stimulans geven.

In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar gesteld door de provincie. Dit wordt verdeeld over 2026 en 2027, met een bedrag van 500.000 euro per jaar. Het eerste jaar is een leerjaar, omdat de subsidie in 2027 aangescherpt kan worden naar de behoefte van de gebruikers. Met deze subsidie wil de provincie samenwerking bij partners in de circulaire en klimaattransitie stimuleren en versnippering tegengaan. De provincie ziet externe samenwerkingspartners als een belangrijke schakel om de circulaire en klimaatdoelen te halen. Daarom is financiële ondersteuning essentieel en kan het een ‘boost’ geven.

Duurzame toekomst

Gebruikers kunnen nu experimenteren, leren, netwerken opbouwen en samen werken aan een duurzamere toekomst. Gemeenschappelijke aanvragen worden beloond. Als initiatieven gebundeld worden versterken ze elkaar én komen veelbelovende projecten sneller van de grond. Door samenwerkingen en een variatie aan activiteiten te waarderen met subsidie, wil de provincie meer ruimte geven aan de creativiteit en kracht van de gebruikers.

De activiteiten

In 2026 kent de regeling drie activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:

Duurzame projecten voor gemeenten of waterschappen

Vanaf 19 mei 2026 kunnen gemeenten en waterschappen in de provincie Utrecht subsidies aanvragen voor biobased oplossingen die bijdragen aan het verminderen of vastleggen van CO2 én die daarmee tegelijkertijd de leefomgeving verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van natuurlijk (ver)bouwmateriaal in de bouwsector, toepassing van biobased asfalt en circulair beton in duurzame infrastructuur. En innovaties op het gebied van CO2 reductie en herbruikbare grondstoffen in de landbouw.

Ketenregisseur voor circulaire oplossingen

Met de subsidieregeling wordt ook samenwerkingsketens ondersteund die werken aan circulariteit. Hiermee kunnen minimaal drie samenwerkende organisaties gezamenlijk de subsidie aanvragen voor een ketenregisseur die samenwerkingen stimuleert en circulaire oplossingen aanjaagt. De provincie vergoedt maximaal 50 procent van de kosten tot 80.000 euro. De betrokkenheid van minimaal twee MKB’ers wordt beloond: dan vergoedt de provincie maximaal 60 procent van de kosten, tot 96.000 euro. Deze ondernemers hebben een belangrijke rol bij het sluiten van ketens en daarmee de circulaire transitie. Daarom jaagt de provincie deze samenwerking aan met een vergoeding.

Regionale netwerken boosten

Bestaande regionale netwerken kunnen subsidie krijgen voor activiteiten die samenwerking versterken en bijdragen aan een circulaire economie of CO2-vermindering. De subsidie vergoedt maximaal 70 procent van de kosten, tot een maximum van 50.000 euro. Met deze subsidieaanvraag kunnen bijvoorbeeld regionale monitors worden ondersteund om grondstoffengebruik en hergebruik inzichtelijk te maken en biobased bouwketens versterkt worden door vraag en productie in de regio te verbinden. Ook biedt het bijvoorbeeld de mogelijkheid om een circulair loket voor ondernemers op te zetten. De provincie geeft hiermee een impuls aan het versterken van bestaande regionale netwerken.

Uitstoot omlaag, hergebruik omhoog

Met de subsidie wil de provincie samenwerkingspartners stimuleren om lokale en regionale projecten op te zetten of uit te breiden, die bijdragen aan de doelen uit de Middellangetermijnstrategie Circulaire Samenleving 2025-2035 (MTS) en De Utrechtse Klimaataanpak: Naar Netto Nul (2024-2027).

De provincie Utrecht werkt aan een robuuste en gezonde leefomgeving voor iedereen. Door overheden, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke initiatieven te verbinden, bouwt de provincie samen met de regio aan het doel van een circulaire en klimaatneutrale provincie in 2050, waarin huidige en toekomstige generaties goed en gezond kunnen wonen, werken en leven.

Deze subsidieregeling is daarbij een belangrijke eerste stap. De ervaringen en leerpunten uit de Subsidieregeling Klimaatmitigatie en Circulaire samenleving provincie Utrecht 2026 vormen de basis voor de opvolgende regeling, die nog beter zal aansluiten bij de behoeften uit de praktijk en bij de gezamenlijke ambities. Zo blijft de provincie Utrecht investeren in samenwerking, leren en versnellen richting een duurzame toekomst.

Er zijn verschillende beoordelingscriteria waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen. Deze zijn te lezen in de subsidieregeling.

