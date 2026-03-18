De Duurzame Dinsdag koffer is open voor 2026! Dit betekent dat je jouw initiatief weer kunt aanmelden. Meld nu je initiatief aan zodat jouw geluid doorklinkt tot in Den Haag. Bovendien maak je kans op de Duurzame Prijzen tijdens de Prinsjesdag van de duurzaamheid!

Je initiatief wordt zichtbaar en vindbaar voor mensen waar je wat aan hebt: financiers, beleidsmakers, politici, pers en collega’s. Je initiatief komt in het koffertje en je signaal komt in het Trendrapport. Beiden worden aangeboden aan het kabinet op de eerste dinsdag van september en aan alle leden van de Tweede Kamer.

Zo werkt het

Neem voor het invullen het formulier rustig door. Na indienen kun je geen aanpassingen meer maken. Vul het zo compleet mogelijk in en gebruik rechten-vrije afbeeldingen.

Je inzending verschijnt pas op de website na goedkeuring. Het kan dus even duren voordat het zichtbaar is op de website.

Je contactgegevens en de aanvullende informatie komen niet op de website te staan. Deze gebruiken we om contact met je te leggen als we kansen voor je zien, maar geven we niet aan derden.

Als je genomineerd bent voor een van de prijzen, krijg je in de zomer bericht van de jury.

Dus heb jij, of ken jij iemand met een mooi initiatief dat bijdraagt aan een duurzame, gezonde samenleving voor iedereen? Meld je dan snel aan!

Over Duurzame Dinsdag

Duurzame Dinsdag is een samenwerking van organisaties en personen vanuit een gezamenlijke missie om ruimte maken voor maatschappelijke en duurzame initiatieven en bedrijven. Het Groene Brein, GreenWish en Maurits Groen MCMG vormen de kerngroep. Daarnaast is er een stuurgroep en een groot aantal partners.

Duurzame Dinsdag vindt dit jaar plaats op 1 september. Minister Stientje van Veldhoven is uitgenodigd om de koffer in ontvangst te nemen; als vertrouwde naam binnen DuDi verwachten we haar aanwezigheid.

De bijeenkomst verhuist naar een nieuwe locatie: het The Hague Conference Center, direct naast de Tweede Kamer. Dit biedt ruimte aan circa 200 deelnemers en extra mogelijkheden voor initiatiefnemers om zich te presenteren, inclusief expositieruimte.