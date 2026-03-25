Huishoudens en kleine ondernemers kunnen hun rol bij de energietransitie nog onvoldoende vervullen. Zij hebben meer kennis, mogelijkheden en stimulans nodig om hun woning of bedrijfspand te verduurzamen. De SER pleit voor een consistente, mensgerichte aanpak via zowel ontzorging als normering.

Huishoudens en kleine ondernemers lopen bij het verduurzamen van hun woning of bedrijfspand vaak tegen belemmeringen aan. En voor wie kan verduurzamen maar niet wil, ontbreekt een duidelijke stimulans. Verder zijn randvoorwaarden niet op orde, zoals netcongestie en het vinden van vakkrachten.

Mensgericht

De SER adviseert om overheidsbeleid rondom de energietransitie duidelijker en voorspelbaarder te maken. Het is belangrijk in te spelen op de zorgen en belangen van huishoudens en kleine ondernemers. Door onzekerheden over voortzetting van regelingen weg te nemen ontstaat meer draagvlak en kunnen zij investeringsbeslissingen nemen. Van groot belang daarbij is de route van het jaar 2030 naar 2050: er moet duidelijkheid komen over de voortzetting van diverse regelingen na 2030.

Aanpak meerdere fronten

De SER pleit voor meer ondersteuning, zodat iedereen mee kan in de energietransitie. Dat kan bijvoorbeeld door succesvolle subsidieregelingen voort te zetten met daarbij ook oog voor de zogenaamde verborgen kosten van verduurzaming, zoals het verzwaren van elektriciteitsaansluitingen. Ook moet informatie over verduurzaming toegankelijker, overzichtelijker en makkelijker vindbaar zijn. Daarnaast kan de overheid wijk- of straatinitiatieven om samen te verduurzamen verder (financieel) ondersteunen.

Zorgtaak

Ontzorging is vooral nodig voor groepen die niet goed in staat zijn om zelf te verduurzamen. Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, het wonen in een huurhuis, een laag inkomen of het niet goed beheersen van de taal. De SER stelt dat er een zorgtaak ligt voor deze groepen, waarbij lokale energiehulpinitiatieven een belangrijke rol spelen. Ook beveelt de SER structurele maatregelen aan voor huishoudens in energiearmoede, zoals isolatie en hulp bij energiebesparing naast de inzet van een noodfonds voor huishoudens in energiearmoede waarvan de woning nog niet verduurzaamd is.

Normering

Een realistische normering is een onmisbare aanvulling op vrijwillige maatregelen. Het is wel belangrijk dat dit stapsgewijs gebeurt met oog voor de praktijk van huishoudens en kleine ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van het energielabel van een pand op natuurlijke momenten, zoals bij een verhuizing, een grote renovatie of het vervangen van een cv-ketel. Normering kan het meest effectief bijdragen aan versnelling van verduurzaming als regels duidelijk en handhaafbaar zijn.