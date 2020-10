Studenten TU Eindhoven presenteren ‘afvalauto’ Luca: een auto van grotendeels hergebruikt afval

Licht en efficiënt

Luca is een compacte auto met twee elektrische motoren in de achterwielen. Hiermee kan een topsnelheid van 90 kilometer per uur en een actieradius van 220 kilometer gehaald worden. Omgerekend is het verbruik ongeveer 180 kilometer per liter benzine. Naast de efficiënte motoren, komt dit ook door het lage gewicht: de auto weegt zonder batterijen slechts 360 kg. Dit is ruim de helft minder dan vergelijkbare auto’s. Daarnaast heeft de auto slechts zestig kilo batterijen nodig, vergeleken met honderden kilo’s bij andere elektrische auto’s.

Plastic uit de oceen

Het chassis van Luca bestaat uit een uniek sandwichpaneel dat de studenten hebben ontwikkeld in samenwerking met enkele bedrijven. De buitenkant is gemaakt van vlasvezels in combinatie met plastic dat is opgevist uit de oceaan. Ondanks dat dit vaak meerdere jaren in de oceaan heeft gelegen en bestaat uit verschillende soorten plastic, voldoet het in combinatie met de natuurlijke vezels om het chassis voldoende sterkte te geven. De kern van het materiaal is gemaakt van gerecyclede PET-flesjes. PET kan slechts tien keer gerecycled worden, dus door het te gebruiken in een auto kan de levensduur enorm verlengd worden. Tien auto’s gaan immers langer mee dan tien plastic flesjes.

Ook de rest is meegenomen

De implementatie van afval houdt daar echter niet op. De carrosserie van de auto is bijvoorbeeld gemaakt van gerecycled ABS, een hard plastic dat in veel consumentenproducten gebruikt wordt, zoals speelgoed, televisies en keukenproducten. De auto krijgt zijn gele kleur door een wrap, een gekleurde folie, in plaats van een lak. Deze folie kan ook weer verwijderd worden zonder dat het resten achterlaat. Hierdoor blijft er een puur plastic over en dit maakt het uiteindelijke recyclingproces een stuk makkelijker. Ook de zij- en achterruiten zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Het recycleproces geeft de ruiten meteen een luxe, zwarte tint. Duurzaamheid hoeft dus alles behalve saai te zijn.

Ook in het interieur is veelvuldig gebruik gemaakt van afval. Zo heeft Luca twee zeer comfortabele, op maat gemaakte stoelen, waarvan de kussens bestaan uit een combinatie van kokosnoot- en paardenhaar. De stof eromheen is van gerecycled PET, maar voelt en ziet eruit als suède. De middentunnel bestaat onder andere uit een plastic additief afkomstig uit huishoudelijk afval. Daarnaast zijn er zelfs restmaterialen van het productieproces van Luca zelf gebruikt: kleine stukjes vlas met het plastic uit de oceaan zijn weer samengeperst tot stijlvolle, bruikbare platen.

Circulaire economie

Dit alles bij elkaar vormt de sportieve, duurzame Luca. “Met deze auto willen wij laten zien dat afval een waardevol materiaal is, ook in complexe toepassingen als een auto”, vertelt teamlid Matthijs van Wijk. Het team hoopt zo mensen bewust te maken van hun consumptiegedrag en zodoende bij te dragen aan de ontwikkeling naar een circulaire economie.