Met het leggen van een houten dakligger door bouwopzichter Ruud Hendriks van Eindhoven Airport en uitvoerder Perry van der Wijst van Heijmans werd onlangs officieel het hoogste punt van de uitbreiding van de terminal van Eindhoven Airport bereikt. De terminal is op het hoogste punt circa 14 meter. In het dak is 735m3 hout verwerkt; de houten dakconstructie bestaat uit 687 delen.

De uitbreiding van de terminal is het meest omvangrijke bouwproject in de geschiedenis van de luchthaven. De terminal wordt in totaal met 12.000 vierkante meter vergroot. In de uitbreiding zijn diverse duurzaamheidsaspecten verwerkt. Zo is de uitbreiding voorzien van een waterbuffer waarin regenwater wordt opgevangen voor het doorspoelen van de toiletten in de uitbreiding. Op het dak worden zo’n 1100 zonnepanelen gelegd. Daarmee komt het totaal aantal zonnepanelen op daken van Eindhoven Airport na de oplevering van de uitbreiding op ruim 3000 stuks.

Roel Hellemons, CEO Eindhoven Airport: “Het bereiken van het hoogste punt is een belangrijke mijlpaal voor Eindhoven Airport, de luchthaven van de Brainportregio. De uitbreiding biedt onze passagiers straks fors meer ruimte en comfort.” De uitbreiding past bij het doel van de luchthaven om de kwaliteit van de luchthaven te blijven waarborgen passend bij de wensen van passagiers, bezoekers en medewerkers.

Ton Hillen, CEO Heijmans: “Er wordt hier zonder twijfel gewerkt aan een toekomstbestendige luchthaven. Het is goed te zien dat de bouw op schema ligt. Hier wordt gewerkt terwijl de spreekwoordelijke winkel gewoon open is. De bouw gaat door en passagiers kunnen via Eindhoven reizen blijven reizen terwijl er wordt gebouwd aan deze uitbreiding. Het kan dus samen!”

De terminal wordt voor de veiligheidscontrole uitgebreid met 2.000 vierkante meter. Na de veiligheidscontrole komt er 10.000 vierkante meter bij. Er is meer ruimte voor diensten en services en er wordt een bagagekelder toegevoegd zodat de afhandelaar met de bagagetrekkers rechtstreeks vanaf het platform de bagagekelder kan inrijden.

Eindhoven Airport is trots op de vorderingen in het bouwproces en deelt deze graag met belangstellenden. Tijdens de Burendag op zaterdag 28 februari die Eindhoven Airport samen met Heijmans organiseert, kunnen zij de vorderingen bekijken tijdens een rondleiding over de bouwplaats.

De huidige terminal is circa 26.000 vierkante meter groot. De terminal wordt uitgebreid omdat deze te krap is voor het huidige aantal passagiers (circa 7 miljoen per jaar). De huidige terminal is gebouwd voor 5 miljoen passagiers per jaar. De oplevering van de uitbreiding is voorzien in juli 2027.