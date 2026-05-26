Ferrari heeft op maandag 25 mei de Ferrari Luce onthuld op de symbolische locatie van de Vela di Calatrava – Città dello Sport in Rome. Deze locatie is gekozen om het begin van een nieuw hoofdstuk in Ferrari’s roemrijke geschiedenis van technische uitmuntendheid en innovatie te markeren. Op deze dag in 1947 behaalde Ferrari zijn allereerste overwinning in Rome, toen de Ferrari 125 S de Gran Premio di Roma won op het circuit van de Baden van Caracalla. Op die gedenkwaardige dag zette coureur Franco Cortese de toon voor een onvoorstelbare legende van succes. Zo’n 79 jaar later keert Ferrari terug om een ​​project te onthullen dat zijn onwrikbare streven om de grenzen van het mogelijke te verleggen, onderstreept.

De Ferrari Luce markeert de bekroning van Maranello’s multi-energiestrategie, die werd aangekondigd tijdens de Capital Markets Day 2022 en vervolgens bij verschillende gelegenheden werd bevestigd. In overeenstemming met het principe van technologische neutraliteit is elektrificatie slechts één van de middelen die Ferrari ter beschikking staan ​​om zijn ontwerpmogelijkheden op het gebied van productarchitectuur, prestaties, design en rijervaring uit te breiden, zonder de bestaande motoren te vervangen.

Door de expertise van Ferrari op het gebied van elektrische technologie verder uit te bouwen, ontstaan ​​er nieuwe mogelijkheden voor prestaties en efficiëntie binnen het gehele Ferrari-ecosysteem. Dit omvat technologieoverdracht tussen straatversies en de 499P, die de laatste editie van het World Endurance Championship won, en het ambitieuze Ferrari Hypersail-project, een uniek laboratorium voor onderzoek en innovatie. Ferrari Luce breidt de expertise van het merk uit Maranello nog verder uit en opent een nieuw segment dat perfect aansluit bij het DNA van Maranello: de combinatie van prestaties, betrokkenheid en veelzijdigheid.

De naam Ferrari Luce staat voor helderheid en richting. Het wijst de weg naar de toekomst en definieert de intentie om een ​​Ferrari 360° te creëren, niet zomaar de “elektrische Ferrari”, maar een compleet nieuwe Ferrari, ontworpen voor een diepere betrokkenheid en betere prestaties, met een uniek en herkenbaar karakter. Trouw aan de traditie heeft Ferrari ervoor gekozen om de belangrijkste componenten in eigen huis te ontwerpen, ontwikkelen en produceren; van de elektromotoren tot het accupakket, elk element wordt in Maranello vervaardigd om kwaliteit, controle en uniciteit te garanderen. Het project omvat meer dan 60 nieuwe patenten, die getuigen van Ferrari’s technische excellentie en een visie die ook gericht is op waardecreatie op de lange termijn. In de toekomst zal Ferrari ondersteuning bieden voor alle elektrische componenten, inclusief accu’s, in lijn met de Ferrari Forever-filosofie.

Het ontwerp van de Ferrari Luce werd toevertrouwd aan LoveFrom, het designcollectief onder leiding van Sir Jony Ive en Marc Newson. De inbreng van een team van buiten de Ferrari Design Studio, onder leiding van Flavio Manzoni, zorgde voor een nieuw perspectief en kruisbestuiving, waardoor een nieuwe designtaal kon worden geïntroduceerd. LoveFrom kreeg de creatieve vrijheid om vanaf het begin de designrichting van het project te bepalen en deze designtaal te vertalen naar een authentieke Ferrari-ervaring. De elektrische aandrijving, door Ferrari ontwikkelde motoren en geavanceerde aandrijflijn zorgen voor een radicaal nieuwe architectuur die op unieke wijze buitengewone Ferrari-prestaties combineert met de luxe van ruimte.

Deze architectuur biedt royale ruimte aan vier deuren en vijf zitplaatsen, een primeur voor Ferrari (transaxle-configuraties met een middenmotor voorin en een versnellingsbak achterin laten immers geen vijfde zitplaats toe). Het interieur is een ode aan honderden afzonderlijke producten, elk zorgvuldig overwogen en met individuele aandacht behandeld. Samen vormen ze één strak volume, met vereenvoudigde en gerationaliseerde vormen ten dienste van de rijervaring. Exterieur, interieur en interface delen een uniforme designtaal.

Een bepalend visueel kenmerk van de Ferrari Luce is de ongekende puurheid van de glazen carrosserie. Deze compromisloze, schelpvormige structuur strekt zich uit van onder de taillelijn tot aan de uiterste randen van de auto. De aerodynamische voor- en achtervleugels, die boven en rond het silhouet van de glazen carrosserie zweven, maken deze unieke, pure en eenvoudige vorm mogelijk. De voor- en achterlichtpanelen zijn transparant en maken deel uit van de primaire oppervlakken. De lichten lijken subtiel terug te trekken wanneer ze uitgeschakeld zijn, waardoor de puurheid van de vorm behouden blijft. De halo-achterlichten zijn een eerbetoon aan de schoonheid en helderheid van de 360 ​​Modena en de 458 Italia. De extreme innovatie van de Ferrari Luce komt tot uiting in het unieke wielontwerp. De Luce heeft de grootste wieldiameters ooit voor een in serie geproduceerde Ferrari: 23 inch voor en 24 inch achter.

De interface is ontworpen volgens duidelijke organisatieprincipes voor input en output. Bedieningselementen en displays zijn functioneel gegroepeerd, met de meest essentiële commando’s en feedback direct voor de bestuurder. Duizenden zorgvuldig overwogen details vormen samen een unieke rijervaring. Nauwkeurig vervaardigde mechanische knoppen, draaiknoppen, schakelaars en tuimelschakelaars worden gecombineerd met multifunctionele digitale displays, ontwikkeld in samenwerking met Samsung Display©. De materialen zijn puur en eerlijk: gerecycled geanodiseerd aluminium en Corning® Gorilla® Glas.

Vanuit technisch oogpunt is de Ferrari Luce gebaseerd op een speciaal ontwikkeld platform met een specifiek chassis en innovatieve onderdelen. Technologieën die voortkomen uit Ferrari’s ongeëvenaarde ervaring in de autosport maakten het mogelijk om het leeggewicht te beperken tot 2260 kg, wat bijdraagt ​​aan de beste prestaties in zijn klasse (0-100 km/u in 2,5 seconden, 0-200 km/u in 6,8 seconden, topsnelheid van meer dan 310 km/u en een maximaal totaalvermogen van 1050 pk) en een actieradius van meer dan 530 km.

De auto wordt aangedreven door vier elektromotoren, één per wiel, en is uitgerust met een krachtige 122 kWh-accu, een actief veersysteem afgeleid van de F80 en een onafhankelijk sturende achteras. Binnen dit kader van technologische innovatie vatten twee concepten de ambitieuze intrede van Ferrari Luce in de wereld van hoogwaardige elektrische sportwagens het beste samen: de controle van de beweging van elk wiel in elke richting en onder alle dynamische omstandigheden, en de authentieke benadering van geluid.

Elk wiel is uitgerust met een actuator voor tractie en regeneratie, een voor de stuurhoek en een voor de verticale beweging. De mogelijkheid om de koppelverdeling in realtime aan te passen aan de wegomstandigheden en de gewenste prestaties zorgt voor uitzonderlijke vrijheid en precisie in de besturing. Elk wiel van de Ferrari Luce is daardoor perfect afgestemd op de input van de bestuurder, waardoor de bestuurder één vloeiende beweging ervaart. Torque vectoring en de elastische balans van het veersysteem dragen ook bij aan het veranderen van richting, waardoor de wendbaarheid en het rijgemak van de auto worden vergroot.

De benadering van geluid bij de Ferrari Luce is gebaseerd op het kernprincipe dat het authentiek en functioneel moet zijn, gegenereerd door de mechanica van de auto en ten dienste van de rijervaring. Een nauwkeurige accelerometer in het midden van de as registreert de dynamische textuur en trillingen van de roterende componenten terwijl de geluidsgolven zich voortbewegen. Dit intern ontwikkelde en gepatenteerde systeem filtert, egaliseert en versterkt het signaal op een vergelijkbare manier als een elektrische gitaar, maar alleen wanneer dit functioneel is voor de rijervaring. Het geluidsniveau is gebaseerd op de positie van de e-Manettino en het gebruik van de schakelpaddles, waardoor de bestuurder kan schakelen tussen een stille, geconcentreerde rijervaring en maximale expressiviteit. Het geluid wordt gegenereerd door een extern versterkingssysteem dat een natuurlijke geluidsgolf creëert, en een intern systeem dat detail en hoge getrouwheid garandeert. Naast de kwaliteit van het geluid in het interieur, is dit ook buiten de auto hoorbaar. De Ferrari Luce heeft geprofiteerd van baanbrekend onderzoek naar geluid, trillingen en hardheid (NVH), waardoor het de meest comfortabele Ferrari ooit is. Het rijgeluid wordt aanzienlijk verminderd door het eerste elastisch gemonteerde subframe in de geschiedenis van Maranello, evenals door actieve vering, de optimalisatie van gewicht, stijfheid en geluidsisolatie.

De Ferrari Luce slaagt erin zijn ambitieuze doel te bereiken: de laagste luchtweerstandscoëfficiënt ooit voor de straatauto’s van Maranello, gecombineerd met een ongeëvenaarde interieurruimte. Extreme aandacht voor aerodynamica vormde de basis van de architectuur van de gehele auto. Oppervlakken zijn verfijnd om glad, continu en ononderbroken te zijn, waardoor de luchtstroom en turbulentie optimaal worden beheerd. De actieve aerodynamische grilles zijn een primeur voor Ferrari; ze reguleren de luchtstroom door de warmtewisselaars en zorgen altijd voor de juiste balans tussen koeling en aerodynamische weerstand. De actieve rijhoogte kan de voorkant bij hogere snelheden met 10 mm verlagen om de efficiëntie te maximaliseren zonder in te leveren op comfort of prestaties. Het koelsysteem maakt deel uit van geïntegreerde software die de actieradius optimaliseert door het energieverbruik en de intelligente opwarming, het snellaadbeheer en de accu- en cabinevoorverwarming in balans te brengen, functies die op afstand bedienbaar zijn.

De voertuigdynamiek is ontwikkeld om de ongekende voordelen van de elektrische architectuur te benutten op het gebied van zwaartepunt, inertie en controlevrijheid, waardoor de Ferrari Luce altijd een wendbaar en natuurlijk dynamisch gedrag behoudt. De bestuurder bestuurt de auto via de e-Manettino, die het vermogen en de tractie regelt, en de iconische vijfvoudige Manettino, uitgerust met logica die zich aanpast aan de gripomstandigheden. De Vehicle Control Unit (VCU) maakt zijn debuut in de Ferrari Luce; dit controlecentrum integreert de aandrijflijn en de dynamiek, werkt de doelen 200 keer per seconde bij en coördineert efficiëntiestrategieën met de gloednieuwe Side Slip Control X.

De elektrische vierwielaandrijving is een primeur voor Ferrari. Het maakt het mogelijk om het volledige potentieel van koppelverdeling te benutten, waardoor de auto altijd nauwkeurig en responsief is. De nieuwe koppelschakeling en de uitgebreide regeneratieve remwerking zorgen voor een progressieve koppel- en motorremwerking die een sportwagen waardig is. Koppelbeheer is een kenmerkend Ferrari-antwoord op een van de typische uitdagingen van elektrische aandrijflijnen: het gevoel van sterke, onmiddellijke longitudinale acceleratie, dat zelfs onrustig kan aanvoelen bij het wegrijden en dat afvlakt naarmate de acceleratie toeneemt. Ferrari heeft een eigen, gepatenteerd systeem ontwikkeld waarmee het beschikbare koppel kan worden verhoogd door de rechter schakelpaddle aan het stuur te bedienen, terwijl het gevoel van progressieve acceleratie behouden blijft. De linker schakelpaddle verhoogt de energieterugwinning en het gevoel van vertraging, wat resulteert in een dynamische rijervaring die ongeëvenaard is in zijn klasse.

De aandrijflijn bestaat uit vier van de F80 afgeleide synchrone permanentmagneetmotoren met radiale flux, die een maximaal toerental van 30.000 tpm aan de voorzijde en 25.500 tpm aan de achterzijde leveren. Het systeem werkt op een 800V-architectuur en combineert prestaties met efficiëntie, met oplossingen die rechtstreeks uit de autosport zijn overgenomen. Het hoogspanningsaccupakket is ontworpen, gevalideerd en gebouwd in Maranello en bestaat uit 210 cellen in serie die 122 kWh leveren en snelladen tot 350 kW ondersteunen. Het is ontworpen als een structureel element van de auto. De vermogenselektronica omvat compacte omvormers en een DC/DC-resonantieomvormer voor de actieve ophanging, waarmee een recordbrekende efficiëntie van meer dan 98% wordt bereikt.

Het accupakket, chassis en de carrosserie van de Ferrari Luce vormen een geïntegreerd systeem dat de structurele prestaties en efficiëntie optimaliseert. Het chassis combineert holle gietstukken, extrusies en aluminium, terwijl de carrosserie gebruikmaakt van extrusies en aluminium plaatwerk. De architectuur maximaliseert de interieurruimte door de middentunnel te elimineren en de accu onder de vloer en de achterstoelen te integreren. De hoge mate van optimalisatie en integratie van een elastisch gemonteerd achtersubframe combineert de kenmerkende wegligging van een Ferrari met superieure prestaties op het gebied van rijcomfort. De accubehuizing draagt ​​actief bij aan de stijfheid, met een toename van meer dan 25% (buiging) en 35% (torsie) ten opzichte van eerdere vierdeursmodellen. De combinatie carrosserie-accubehuizing behoort tot de lichtste in zijn klasse voor een voertuig met deze specificaties. De semi-virtuele dubbele wishbone-ophanging (met hooggeplaatste bovenste draagarm), onafhankelijke achterwielbesturing, geoptimaliseerde CCM-remmen en gerichte oplossingen om wrijving te verminderen, completeren een configuratie die is ontworpen om rijplezier en comfort te maximaliseren.

Het uitgebreide gebruik van gerecycled aluminium van secundaire legeringen zorgt voor een reductie van de CO₂e-uitstoot tijdens de productie met ongeveer 70% van het totale voertuiggewicht.

De Ferrari Luce markeert een nieuw hoofdstuk, maar zet tegelijkertijd de lange geschiedenis voort van compromisloze innovatie, rijprestaties en een engineeringcultuur die de grenzen van het mogelijke wil verleggen.