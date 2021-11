Studenten ontwikkelen gereedschapstool voor het losmaken en vasttrekken van tyraps tegen plasticverspilling

Een gereedschapstool voor het losmaken en vasttrekken van tyraps om ervoor te zorgen dat tyraps gemakkelijk losgemaakt, bijgesteld en vastgetrokken kunnen worden. Vier studenten aan de Hogeschool Inholland in Alkmaar willen met de zogeheten Re-Ty de markt te veroveren en plasticverspilling tegengaan.

Matthijs Melgers (21) uit Heiloo, Bart Verberne (22) uit Limmen Denny Meeles (22) uit Castricum, en Lars Zuurbier (20) uit Castricum (vlnr), zijn via hun opleiding technische bedrijfskunde een eigen onderneming gestart. Vanuit school, Inholland Alkmaar, wordt er jaarlijks een project ‘Jong Ondernemen’ georganiseerd. Vierdejaarsstudenten starten een bedrijf waarbij zij een eigen product op de markt brengen.

De ondernemers achter Re-Ty hebben elkaar leren kennen tijdens hun studie in Alkmaar waar zij ieder jaar gezamenlijk een technisch bedrijfskundig project uitvoerden bij een technisch bedrijf. Dit jaar moesten zij brainstormen over een nieuw product of innovatie met het oog op duurzaamheid. Hierbij kwamen de ondernemers uit bij een tool om tyraps mee los te maken. Met een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam product kan één tyrap wel meer dan tien keer worden hergebruikt. Het begon in eerste instantie met het ontwerpen van verschillende prototypen waarbij duidelijk werd dat het mogelijk was om tyraps mee los te maken. Na velen prototypen gemaakt te hebben voegden zij een nieuwe functie toe aan het product, namelijk het vasttrekken van tyraps door een multifunctionele toevoeging in het handvat. Door de tweetal functies werd uiteindelijk onderstaande afbeeldingen het definitieve product.

Door een product op de markt te brengen die bijdraagt aan gemak en duurzaamheid op het gebied van plasticverspilling spelen de ondernemers in op het duurzamer maken van de wereld. Dit zorgt ervoor dat zij haar klanten kunnen garanderen dat zij een product kopen die daadwerkelijk een positieve bijdrage levert.

Gedurende een half jaar gaan de ondernemers, onder de organisatie ‘Jong Ondernemen’, in gesprek met B2C en B2B uit verschillende branches. Hierdoor kwamen zij er al snel achter hoe uniek het product daadwerkelijk was, en ondervonden zij dat het product buiten de eigen kringen interesse op wekte. Sinds de lancering is Re-Ty volop bezig om haar product wereldwijd verspreiden en in te gaan tegen de plastic verspillingen.

Het duurzame product is te verkrijgen voor € 8,95 incl. BTW via www.re-ty.nl en wordt samengesteld in een brievenbusdoos met tyraps, ecologische afbreekbare opvulchips en een flyer met gebruiksaanwijzing.