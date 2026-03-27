Stu­den­ten on­der­zoe­ken bin­nen­kort 100 Ne­der­land­se duurzame zon­ne­pa­ne­len op het dak van Zuyd in Heerlen. “Nergens anders in Ne­der­land meten stu­den­ten de werking van de zon­ne­pa­ne­len op het dak van hun eigen school”, vertelt se­ni­or­do­cent en on­der­zoe­ker Fallon Colberts van de op­lei­ding Engineering. Op het dak liggen nu 1000 ‘gewone’ panelen. En er komen nog 100 duurzame, cir­cu­lai­re bij van Ne­der­land­se bodem. Ze zijn gemaakt in Weert bij het bedrijf Solarge.

100 procent cir­cu­lair

“Wij laten zien dat Ne­der­land ook goede zon­ne­pa­ne­len maakt”, vertelt tech­nisch di­rec­teur en me­de­op­rich­ter Gerard de Leede van Solarge. Fallon: “Doordat deze lichter zijn dan tra­di­ti­o­ne­le panelen kunnen ze op daken met een lagere draag­kracht, zoals het atrium van En­gi­nee­ring.”

Eerste ter wereld

Solarge heeft als eerste zon­ne­pa­neel­be­drijf ter wereld het strenge Cradle to Cradle cer­ti­fi­caat versie 4.1 gekregen. Dat betekent dat hun ma­te­ri­a­len veilig zijn en opnieuw gebruikt kunnen worden. Gerard: “Daar komt nog bij dat we dit jaar alle panelen die met een pro­duc­tie­fout­je van de band rollen, volledig her­ge­brui­ken om er weer nieuwe zon­ne­pa­ne­len van te maken. Dat is een paar procent, maar toch scheelt dit per jaar tonnen aan afval.”

Ener­gie­op­brengst meten

De stu­den­ten kijken straks in hun onderzoek niet alleen naar de pres­ta­ties van de 100 panelen van Solarge. Ze be­stu­de­ren ook die andere 1000 panelen van Trina Solar. “Sommige stu­den­ten gaan bij­voor­beeld kijken of de ver­wach­te ener­gie­op­brengst van een paneel over­een­komt met de wer­ke­lijk­heid”, vertelt Fallon. Alle on­der­zoe­ken zijn mede mogelijk dankzij een groei­fonds­sub­si­die van SolarNL.

Bui­ten­lucht is beter

Eric Curfs is docent bij En­gi­nee­ring en teamlid van het project Duurzaam Zuyd. Hij legt uit dat het testen van panelen in de bui­ten­lucht een re­a­lis­ti­scher beeld geeft dan testen in een speciale kli­maat­kast waarin je de weers­in­vloe­den nabootst. “Buiten heb je de meest uit­een­lo­pen­de weers­om­stan­dig­he­den. Van extreme hitte en droogte in de zomer tot ijzige kou en sneeuw in de winter. Dat kunnen we nooit allemaal zo na­boot­sen in een kli­maat­kast.”

Echt zonlicht

En dan is er nog de zon. Eric: “Er zit na­tuur­lijk altijd een verschil tussen kunst­licht en de echte zon. En ook dat is van invloed op de metingen. En doordat nu we op het dak meten, zien we ook hoe de panelen onder echt zonlicht pres­te­ren over langere tijd.”

2 voor­de­len

De 2 grootste voor­de­len van de 1100 zon­ne­pa­ne­len vindt Eric dat:

Zuyd zo ruim 20 procent van haar energie, zelf duurzaam opwekt. Studenten veel opsteken van alle onderzoeken.

Energie op juiste tijdstip

Fallon vertelt dat ze met de stu­den­ten vooral wil uit­zoe­ken op welk moment van de dag de panelen meer of minder energie opwekken. “Dat is be­lang­rijk om de druk op ons ener­gie­net te ver­min­de­ren.” Om dit te testen, liggen de panelen in ver­schil­len­de posities richting de hemel. Een deel is gericht op het zuiden, andere op het oosten of het westen en sommige liggen helemaal plat. Eric: “Zo ont­dek­ken de stu­den­ten wat de relatie is tussen de ei­gen­schap­pen van zonlicht en de op­ge­wek­te energie per positie.”

Fa­ci­li­tair Bedrijf

De panelen zijn deels betaald met een subsidie van SolarNL. En dankzij geld van de dienst Fa­ci­li­tair Bedrijf van Zuyd. Eric: “Prachtig dat zij ons on­der­zoek en on­der­wijs fi­nan­ci­eel steunen door zoveel panelen op het dak te leggen!”