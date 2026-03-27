Studenten onderzoeken binnenkort 100 Nederlandse duurzame zonnepanelen op het dak van Zuyd in Heerlen. “Nergens anders in Nederland meten studenten de werking van de zonnepanelen op het dak van hun eigen school”, vertelt seniordocent en onderzoeker Fallon Colberts van de opleiding Engineering. Op het dak liggen nu 1000 ‘gewone’ panelen. En er komen nog 100 duurzame, circulaire bij van Nederlandse bodem. Ze zijn gemaakt in Weert bij het bedrijf Solarge.
100 procent circulair
“Wij laten zien dat Nederland ook goede zonnepanelen maakt”, vertelt technisch directeur en medeoprichter Gerard de Leede van Solarge. Fallon: “Doordat deze lichter zijn dan traditionele panelen kunnen ze op daken met een lagere draagkracht, zoals het atrium van Engineering.”
Eerste ter wereld
Solarge heeft als eerste zonnepaneelbedrijf ter wereld het strenge Cradle to Cradle certificaat versie 4.1 gekregen. Dat betekent dat hun materialen veilig zijn en opnieuw gebruikt kunnen worden. Gerard: “Daar komt nog bij dat we dit jaar alle panelen die met een productiefoutje van de band rollen, volledig hergebruiken om er weer nieuwe zonnepanelen van te maken. Dat is een paar procent, maar toch scheelt dit per jaar tonnen aan afval.”
Energieopbrengst meten
De studenten kijken straks in hun onderzoek niet alleen naar de prestaties van de 100 panelen van Solarge. Ze bestuderen ook die andere 1000 panelen van Trina Solar. “Sommige studenten gaan bijvoorbeeld kijken of de verwachte energieopbrengst van een paneel overeenkomt met de werkelijkheid”, vertelt Fallon. Alle onderzoeken zijn mede mogelijk dankzij een groeifondssubsidie van SolarNL.
Buitenlucht is beter
Eric Curfs is docent bij Engineering en teamlid van het project Duurzaam Zuyd. Hij legt uit dat het testen van panelen in de buitenlucht een realistischer beeld geeft dan testen in een speciale klimaatkast waarin je de weersinvloeden nabootst. “Buiten heb je de meest uiteenlopende weersomstandigheden. Van extreme hitte en droogte in de zomer tot ijzige kou en sneeuw in de winter. Dat kunnen we nooit allemaal zo nabootsen in een klimaatkast.”
Echt zonlicht
En dan is er nog de zon. Eric: “Er zit natuurlijk altijd een verschil tussen kunstlicht en de echte zon. En ook dat is van invloed op de metingen. En doordat nu we op het dak meten, zien we ook hoe de panelen onder echt zonlicht presteren over langere tijd.”
2 voordelen
De 2 grootste voordelen van de 1100 zonnepanelen vindt Eric dat:
- Zuyd zo ruim 20 procent van haar energie, zelf duurzaam opwekt.
- Studenten veel opsteken van alle onderzoeken.
Energie op juiste tijdstip
Fallon vertelt dat ze met de studenten vooral wil uitzoeken op welk moment van de dag de panelen meer of minder energie opwekken. “Dat is belangrijk om de druk op ons energienet te verminderen.” Om dit te testen, liggen de panelen in verschillende posities richting de hemel. Een deel is gericht op het zuiden, andere op het oosten of het westen en sommige liggen helemaal plat. Eric: “Zo ontdekken de studenten wat de relatie is tussen de eigenschappen van zonlicht en de opgewekte energie per positie.”
Facilitair Bedrijf
De panelen zijn deels betaald met een subsidie van SolarNL. En dankzij geld van de dienst Facilitair Bedrijf van Zuyd. Eric: “Prachtig dat zij ons onderzoek en onderwijs financieel steunen door zoveel panelen op het dak te leggen!”Bron: Hogeschool Zuyd