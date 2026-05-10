Maandag 11 mei opent om 13.00 uur de eerste Noodhub van Nederland. Op deze plek – precies in het midden van het land – kunnen ondernemers en bewoners terecht voor noodinternet, noodstroom, water, EHBO, verzekeringen, oplossingen voor netcongestie en cyberveiligheid. Daarnaast biedt de Noodhub toegankelijke cursussen waarmee ondernemers concreet invulling geven aan de overheidscampagne Denk Vooruit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), die diezelfde maandag van start gaat. Denk Vooruit om voorbereid te zijn op situaties van langdurige uitval.

De Noodhub is geen officieel overheidsinitiatief. De Noodhub is een initiatief van actieve ondernemers en burgers, die hun eigen weerbaarheid niet afwachten maar samen organiseren. En die juist met de overheid, Veiligheidsdiensten en hulpdiensten willen samenwerken. Resilt en haar partners staan voor positieve weerbaarheid vanuit samenredzaamheid, gericht op de bescherming van wat dierbaar is.

Van meer dan een miljard rekening naar betaalbare, collectieve oplossingen

Een serieuze invulling van Denk Vooruit kost een MKB-bedrijf met 10 tot 15 medewerkers in het eerste jaar al snel circa €34.000 – voor onder meer noodinternet (Starlink/failover), noodaccu, aggregaat, wateropslag, back-up, cybersecurity, cyberverzekering, EHBO/BHV/AED en een noodplan. Nederland telt ongeveer 34.740 MKB-bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen. Als ieder bedrijf deze kosten alleen draagt, loopt de totale rekening voor 72 uur weerbaarheid op tot ruim €1,17 miljard.

De Noodhubs willen die kosten drukken door collectief in te kopen, te delen, samen te onderhouden en kennis uit te wisselen. Zo veel mogelijk circulair en soeverein, en transparant over wie wat krijgt. Burgercollectieven, ondernemersverenigingen en lokale initiatieven worden actief betrokken – en delen mee als er vanuit Den Haag middelen verdeeld worden. Alleen al in Utrecht zijn er 68 ondernemersverenigingen die kunnen aansluiten, van de buurtsupermarkt tot het telefoonwinkeltje.

Wat de Noodhub biedt

Noodinternet, noodstroom, noodaccu en aggregaat – zoveel mogelijk deel economisch en lokaal onderhoudbaar

Wateropslag en EHBO/BHV/AED-uitrusting

Cyberveiligheid en cyberverzekering

Oplossingen voor netcongestie

Toegankelijke cursussen om als ondernemer te voldoen aan Denk Vooruit

Een fysieke ontmoetingsplek voor lokale samenwerking en samenredzaamheid

Stemmen uit het netwerk

Gijs Werkschkull – horecaondernemer Restaurants Gijs, Utrecht

“De recente gasexplosie, wateruitval, bosbranden waren voor mij een teken aan de wand dat weerbaarheid niet een ver van mijn bed show is, maar hoort bij een duurzame bedrijfsvoering. Van Denk Vooruit naar Doe Vooruit dus! ”

Erik Schmit – Raadslid D66 Amsterdam

“We leven in een tijd waarin geopolitieke spanningen, energiecongestie en digitale afhankelijkheid direct doorwerken in de continuïteit van onze economie. Juist het mkb, de motor van Nederland heeft behoefte aan praktische ondersteuning om weerbaarder te worden. Initiatieven als de Noodhub biedt ondernemers een toegankelijke plek waar kennis, voorzieningen en samenwerking samenkomen. Dat soort lokale initiatieven hebben we hard nodig.”

Michel Scholte – CEO Resilt, cofounder True Price, Impact Institute, Impact Economy Foundation

“Weerbaarheid mag geen luxe zijn voor wie het toevallig kan betalen. Met de Noodhubs maken we positieve weerbaarheid bereikbaar voor iedere ondernemer en bewoner. We bouwen geen bunkers, we bouwen verbinding – en zorgen dat als het tegenzit, mensen elkaar weten te vinden en dat wat dierbaar is, beschermd is.”

Claire van den Broek – Managing Director True Price

“Als we miljarden investeren in weerbare infrastructuur en noodvoorzieningen, moet we wel de factuur voor mens en natuur meewegen. We kunnen immers nooit weerbaar worden met ontwrichtende oplossingen. Echte prijzen zijn weerbare prijzen.”

Tom Selten – Zympler – oplossingen voor netcongestie

“Netcongestie is geen abstract probleem meer; het raakt vandaag al ondernemers en huishoudens. Vanuit Zympler bieden we slimme, direct toepasbare oplossingen die in de Noodhub samenkomen, zodat MKB’ers de continuïteit van hun bedrijf kunnen waarborgen zonder op het net te wachten.”

Bart Geers – Business developer Weerbaarheid, ROM Utrecht Region

“Vanuit de regio Utrecht zien we de groeiende behoefte aan praktische, betaalbare weerbaarheid voor het MKB. De eerste Noodhub geeft ondernemers een tastbare plek waar ze terechtkunnen, in plaats van alleen een lijst met verplichtingen – dat is precies wat nu nodig is.”

Teun Gautier – Huis van Actief Burgerschap

“Op 47 plekken in Nederland – van Leeuwarden tot Maastricht en van Eemsdelta tot Middelburg – zijn lokale Huizen van Actief Burgerschap actief of in oprichting. De Noodhub is een logische volgende stap: een fysieke plek waar samenredzaamheid concreet wordt en buren elkaar leren kennen vóórdat het misgaat.”

Jan Paasman – Weggeefwinkel Zeist

“In Zeist zien we elke dag dat delen werkt. Een weggeefwinkel als Noodhub laat zien dat circulair en weerbaar dezelfde taal spreken: minder verspilling, meer voor elkaar.”

Maarten Rijninks – Supermarkt de Aanzet

“Doordat we onze bodem, ons water en biodiversiteit niet goed beheren, staat de beschikbaarheid van gezonde en duurzame voeding en levensmiddelen onder druk. Alleen als we natuur meenemen en zorgen voor een eerlijk inkomen voor de boer, worden we echt weerbaar.”

Carlijn Grinwis – Directeur Social Impact Factory Amsterdam en Utrecht

“Als dreigingen uit alle richtingen lijken te komen, is impact ondernemerschap meer nodig dan oud; die kijken immers integraal naar waardecreatie. Weerbaar is financieel, maar ook maatschappelijk en natuurlijk.”

Annemarije Tillema – Cofounder Think Now Foundation

“Weerbaarheid begint met beschermen wat dierbaar is, niet vanuit dreigingen. En het is belangrijk dat alle leden van de gemeenschap hier een stem hebben – zowel jong, als oud. Geef jongeren een stem als het gaat over hun eigen toekomst.”

Een groeiend netwerk

De Noodhubs ontstaan in samenwerking met het Huis van Actief Burgerschap, de Weggeefwinkel Zeist, supermarkt De Aanzet in Amsterdam. Het netwerk groeit hard.

Bestaande of in oprichting zijnde locaties via het Huis van Actief Burgerschap (47 plekken):

Leeuwarden, Loon op Zand, Amersfoort, Buren en omliggende dorpen, Uden, Deventer, Zwolle, Hoorn, Eemsdelta, Súd Fryslân, Schaijk, Koedijk, Maastricht, Eindhoven, Zutphen, Huizen, Rotterdam, Teylingen, Alkmaar en regio, Klazienaveen, Wageningen, Zeist, Zoetermeer, Gouda, Dordrecht, Utrecht, Bredevoort, Nijmegen, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Noord, Hilversum, Uithoorn/De Kwakel, Groninger Dorpen, Den Haag/Moerwijk, Ede, Veenendaal, Eijsden, Hilvarenbeek, Tilburg, Zaanstreek, Waalre, Middelburg/Zeeland, Arnhem, Muiden en Bussum.

Daarnaast zijn supermarkt De Aanzet (Amsterdam) en de Weggeefwinkel Zeist aangesloten en verkennen we de aansluiting van verschillende agrarische gemeenschappen.

Foto: Initiatiefnemer Michel Scholte presenteerde zijn eerste ideeën tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving, november 2025