Bent u klaar met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Wanneer is het genoeg? Houdt de administratieve last ooit op? Stichting MVO-Register lanceert de Minimum Standaard Transparantie. In vier stappen helderheid over welke informatie bedrijven zouden moeten delen. Als organisaties met elkaar afspreken dat ze volgens die standaard met elkaar werken dan weet een organisatie: ‘Ik laat voldoende zien’ en de klant weet: ‘Ik ben voldoende geïnformeerd.’ Er ontstaat een ‘level playing field’ voor MVO.

Minimum Standaard Transparantie: MVO op maat

Lex de Bruijn, oprichter van Stichting MVO-Register: “Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat je van een chemische fabriek met vestigingen in China veel meer wil weten dan van een Hollands trainingsbureau van vijf mensen. Maar wát nou precies de kwesties zijn die aan de orde moeten komen vergt MVO-kennis die men vaak niet in huis heeft. Met een wildgroei aan eisen als gevolg en een groeiende administratieve last voor bedrijven. Voor Stichting MVO-Register aanleiding om een standaard te ontwikkelen die hierin richting geeft. Dat creëert rust in de markt en het zorgt ervoor dat MVO weer relevant wordt in plaats van een administratieve last. Én leuk, want je kunt op de onderwerpen die er toe doen laten zien dat jij het verschil maakt.”

Vier simpele vragen

De twee hoofdvragen in de minimum standaard zijn: ‘Wat doe je?’ en ‘Hoe groot ben je?’ Op basis daarvan wordt een organisatie ingedeeld in één van vijf transparantieniveaus. Van XS, via S, M en L tot XL. Lex de Bruijn: “We hebben uiteindelijk voor ‘kledingmaten’ gekozen, omdat daar geen waardeoordeel in zit. Deze niveaus zeggen alleen iets over wat je zou moeten laten zien. Niet over of je goed bezig bent of niet.” Aan de uitkomst is een minimale hoeveelheid MVO informatie gekoppeld die het bedrijf kan gebruiken in zijn communicatie en verantwoording naar buiten.

De derde vraag is voor bedrijven die deel uitmaken van een complexe keten en gaat over due diligence in de leveranciersketen. De vierde vraag is voor multinationals en beursgenoteerde bedrijven, die moeten ook laten zien dat hun bestuur ‘behoorlijk’ is.

MVO meetlat – een gelijk speelveld

De Bruijn: “Natuurlijk willen we ook laten zien of bedrijven goed bezig zijn. Daarom hebben we, samen met stakeholders, een meetlat ontwikkeld waarmee bedrijven allemaal op maat beoordeeld kunnen worden. Deze meetlat wordt stapsgewijs in het MVO-Register geïmplementeerd. Afhankelijk van het transparantieniveau worden bedrijven beoordeeld op Transparantie, Impact en Management (TIM). Deze beoordelingen én eventueel achterliggende MVO rapportages zijn via het MVO-Register voor iedereen inzichtelijk.

De Minimum Standaard Transparantie en het TIM Waarderingskader zijn vanaf vandaag voor iedereen beschikbaar in de bibliotheek van het MVO-Register.