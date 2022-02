Stichting DOEN roept textielondernemers die met hun merk de transitie naar een circulaire en eerlijke textielindustrie versnellen op zich online te melden. Ondernemers kunnen vanaf vandaag tot en met 15 maart een aanvraag indienen. Een team van programmamanagers van Stichting DOEN en experts uit de modewereld kiest vijf veelbelovende voorlopers, die allemaal een gift van 50.000 euro ontvangen.

Deelnemers dienen te voldoen aan een reeks criteria. Zo moet het initiatief wezenlijk bijdragen aan de transitie naar een circulaire textielsector op het gebied van Re-duce, Re-use, Re-place, Re-sell en/of Re-cycle. De selectiecommissie, bestaande uit Mariette Hoitink (House of Denim), Edson Sabajo (Patta), Thami Schweichler (Makers Unite) en medewerkers van Stichting DOEN, beoordeelt de inzendingen op onder meer de mate van innovatie, de schaalbaarheid, de omvang van de impact van het initiatief, sterk ondernemerschap en hoe communiceerbaar en inclusief het initiatief is. Op 7 april dit jaar maakt Stichting DOEN bekend welke vijf organisaties zijn geselecteerd.

Serieuze boost

“De textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Grote ‘fast fashion’ merken presenteren zich steeds vaker als duurzaam, maar het hele systeem waarin zij opereren is zeer vervuilend. Om stappen te zetten in het circulair maken van deze industrie hebben we innovatieve startups nodig, die het aanbod vergroten”, zegt Freija Vermeer, programmamanager van Stichting DOEN. “Wij geloven sterk in de kracht van nieuwe initiatieven. Juist voor startende textielondernemers is het heel lastig om aan financiering te komen. We willen de transitie naar duurzaam textiel een serieuze boost geven en dit lijkt ons de juiste weg.”

Startende consumentenmerken

De financieringsmogelijkheden zijn vaak beperkt en cruciaal in de eerste fase van startende ondernemers in de circulaire textielsector. Om deze ondernemers te kunnen ondersteunen, stelt Stichting DOEN een bedrag beschikbaar voor beginnende, circulaire textielondernemers in Nederland die bijdragen aan het versnellen van de transitie. “Daarvoor zoekt we innovatieve, schaalbare en impactvolle initiatieven, die getuigen van sterk ondernemerschap en bovendien goed communiceerbaar zijn”, zegt Vermeer. “Om echt verandering te realiseren is het essentieel dat het aanbod van duurzaam textiel groter wordt, zodat de circulaire mode breder beschikbaar wordt en de consument gemakkelijker een duurzame keuze kan maken.”

MUD Jeans, Loop.a Life en New Optimist

Stichting DOEN werkt al een aantal jaren aan de transitie naar een meer circulaire textielsector in Nederland, India en Oost-Afrika. Hierbij ondersteunt de Stichting innovatieve oplossingen in alle onderdelen van de keten: van circulaire grondstoffen tot en met alternatieve productiemethoden, hergebruik van oud textiel en vernieuwende consumentenmerken. Enkele toonaangevende voorbeelden van consumentenmerken die worden gesteund zijn MUD Jeans (spijkerbroeken van gerecycled denim, inclusief leasemodel), Soft Revolt (3D geprinte Bh’s), Loop.a Life (knitwear op basis van gerecyclede wol) en de New Optimist (circulaire & sociale mode).