Het doel van Roompot, om het nieuwe vakantiepark in Brouwersdam duurzaam in te richten, is geslaagd. Geïntegreerde zonnepanelen en innovatieve accupakket zorgen ervoor dat de zonne-energie kan worden opgevangen zonder het elektriciteitsnetwerk zwaarder te belasten.

De bewoners van de vakantiehuisjes verbruiken de meeste stroom in de ochtend en in de avond, als ze de airco of verwarming aanzetten, douchen en gebruik maken van de kookapparatuur. Overdag wordt dus het minste energie verbruikt en kunnen de zonnepanelen energie opleveren. Maar er mocht geen energie worden terug geleverd op de nieuwe energieaansluiting van het park. Om de zonne-energie op te vangen die niet gebruikt wordt door het park, heeft SPIE daarom een centraal accupakket op het nieuwe vakantiepark geïnstalleerd.

Tim Bogaert, werkvoorbereider bij SPIE, was betrokken bij het project en kreeg van zijn leidinggevende de vrije hand om in nieuwe mogelijkheden te denken. “Tijdens het onderzoeks- en adviesproces is gekeken naar de daadwerkelijke energiebehoefte en het beoogde gebruik van zo’n accupakket. Samen met producent Elfa hebben we gekozen voor een accupakket met een opslagcapaciteit van 264 kilowattuur.” Het accupakket is eigenlijk een kleine zeecontainer van 3 m³, dat bestaat uit verschillende lades met accu’s. Tim: ”Het pakket kan ongeveer 5000 keer volledig worden opgeladen en ontladen en heeft een levensduur van zo’n vijf jaar. Hierna heeft hij nog 75% van de nominale capaciteit over.”

De huisjes in het park zijn uitgerust met geïntegreerde zonnepanelen, zodat het accupakket kan worden opgeladen wanneer de zon schijnt. Op deze manier kan er optimaal gebruik worden gemaakt van zonne-energie en wordt er een overschot gecreëerd. Weervoorspellingen kunnen worden gekoppeld aan het gebruik van het accupakket, zodat er nog efficiënter met de energie kan worden omgegaan. Mocht de zon niet schijnen kan het accupakket opgeladen worden vanuit het reguliere elektriciteitsnet. Het accupakket kan in de toekomst ook nog worden ingezet voor peaksheaving, het handhaven van verbruikspieken. Mocht het park gaan uitbreiden en is de huidige trafo niet zwaar genoeg, dan kan het accupakket hiervoor ook worden ingezet. Een belangrijke stap in de richting van duurzaamheid en het verminderen van piekbelasting op het elektriciteitsnet.