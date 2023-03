Evenementencomplex Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch is recentelijk voorzien van 5.000 zonnepanelen op het dak, waardoor het gebouw nu meer energie levert dan het verbruikt. Dit is voor de Brabanthallen een logische ontwikkeling in hun stappen richting duurzaamheid. Bij Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Als één van de grootste evenementencomplexen van Nederland wordt dan ook graag gekozen voor milieuvriendelijke oplossingen. Het dak is nu voorzien van 5.000 zonnepanelen waardoor het complex meer energie levert dan het verbruikt. In één jaar leveren de panelen ca. 1.600.000 kWh, wat overeenkomt met het verbruik van 586 huishoudens bij een gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden van 2.730 kWh/jaar.

Gecombineerd project

Het gaat om een gecombineerd project voor solar-installatie (pv-panelen) en dakrenovatie. Eerst is het dak voorzien van witte dakbedekking en zijn de daken na-/bij-geïsoleerd. Door de witte dakbedekking wordt de opwarming door het dak in de hallen verminderd. Met extra isolatie wordt opwarming door het dak in de zomer en het warmteverlies vanuit de hallen in de winter verminderd. Vervolgens zijn er 5.000 zogenaamde amorfe, ook wel flexibele zonnepanelen genoemd, aangebracht door middel van een lichtgewicht plaksysteem. Een mooie oplossing voor een lichte constructie. De panelen wegen slechts 4 kg/m2, waardoor er weinig gewicht aan de daken is toegevoegd zodat er nog voldoende gewicht in de dakconstructies kan worden gehangen voor de evenementen in de Brabanthallen.

Duurzaamheid

Een belangrijke overweging bij de aanschaf van de zonnepanelen is uiteraard duurzaamheid. Zonne-energie is een bron van groene, duurzame energie. Zonnepanelen zorgen voor flink wat minder CO2 uitstoot. Daarnaast biedt het gebruik van zonnepanelen financiële voordelen, wat geen overbodige luxe is met de huidige energieprijzen. De opbrengst van de 5.000 zonnepanelen is ongeveer 1,6 miljoen kilowattuur per jaar. Het eigen stroomgebruik door Brabanthallen is wisselend. Dit kan op het ene moment meer dan 100% van het vermogen van de zonnestroominstallatie zijn en soms wordt er nauwelijks stroom gebruikt.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Eerder was Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch al overgegaan op LED-verlichting, wat een langere levensduur heeft en al snel tot 90% minder energie verbruikt dan andere verlichting. Daarnaast is de LED-verlichting bij Brabanthallen gekoppeld aan bewegingssensoren waardoor ze niet continu aan staan. In de loop van dit jaar zal Brabanthallen het parkeergebied uitbreiden waarbij ook een gedeelte bestemd is voor laadpalen. Zo kunnen bezoekers van evenementen, maar ook bewoners uit de omgeving, hun elektrische auto’s daar opladen.