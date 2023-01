Bij opslag van zonne-energie in woonhuizen wordt meestal gedacht aan thuisbatterijen. Een mooie technologie, maar erg duur. Startup Solyx introduceert de Water Accu, om zonne-energie betaalbaar op te slaan in warm water. De Water Accu bestaat uit het product van Solyx Energy, en een gewone elektrische boiler. Bijkomend voordeel: het bespaart huishoudens gas!

Waarom zonne-energie opslaan?

Gemiddeld gebruiken huishoudens maar 31% van de zonne-energie. Zonnepanelen wekken rond het middaguur het meeste op, terwijl het elektriciteitsverbruik vooral in de ochtend en avond plaatsvindt. Het opslaan en slimmer benutten van zonne-energie wordt steeds belangrijker. De salderingsregeling wordt vanaf 2025 afgebouwd. Teruglevertarieven worden op dit moment door veel energieleveranciers verlaagd. Daarnaast hebben netbeheerders baat bij oplossingen die netcongestie verminderen. Op mooie dagen komt het steeds vaker voor dat omvormers worden afgeschakeld door piekbelasting van zonnepanelen. Het slimmer benutten en opslaan van zonne-energie is dus beter voor het klimaat en de portemonnee!

Waarom energie opslaan in water?

De thuisbatterij wordt gezien als dé oplossing om energie op te slaan, maar door de hoge investering (gemiddeld €5.000) en de salderingsregeling, is dit (nog) niet rendabel. Daarnaast is elektriciteit eigenlijk een relatief klein deel van de totale energievraag. 80% van de energievraag is warmte, voor verwarming en warm water. In Nederland wordt dit meestal voorzien door de CV-combiketel, die gas verbruikt. Startup Solyx introduceert daarom een inventieve oplossing: onbenutte zonne-energie die normaal gezien terug wordt geleverd aan het net, wordt gebruikt om water te verwarmen in een elektrische boiler. “Zonde toch, dat overdag zonne-energie het net op gaat, terwijl in de ochtend en avond gas wordt gebruikt voor een warme douche?”, stelt medeoprichter Emma Snaak (29).

Hoe werkt de Water Accu?

De Solyx Water Accu bestaat uit twee onderdelen: een elektrische boiler en de Solar iBoost. Emma legt uit: “Normaal gesproken staan elektrische boilers óf uit óf aan op vol vermogen. De Solar iBoost meet hoeveel onbenutte zonne-energie er terug het net op gaat, en stuurt de boiler aan met exact die hoeveelheid energie. Een vaatwasser of waterkoker kunnen niet half aan, maar het verwarmingselement in een boiler wel, die gaat gewoon harder of zachter verwarmen.” De Solar iBoost kost 595 euro, en een elektrische boiler kost zo’n 600 euro. De investering ligt dus ver onder alternatieven als de zonneboiler en thuisbatterij, en is terugverdiend in zo’n 5 jaar. “Een gezin van 4 personen kan zo’n 338 euro per jaar besparen met de huidige gasprijzen, en vanaf 2025 neemt dit jaarlijks fors toe door de afbouw van de salderingsregeling. Je krijgt geen elektriciteit terug, maar de Solyx Water Accu is breed toepasbaar en een directe, eenvoudige verbetering!”

Over Solyx Energy

Solyx Energy is begin 2022 opgericht door Emma Snaak en vader Hans Snaak. Beide waren werkzaam in de elektrische mobiliteit. Emma werkte bij Tesla en elektrische-vliegtuigbouwer Lilium. “Voor elektrische auto’s zijn we ondertussen voorbij het kritieke punt: elektrisch rijden wordt gewoon de norm. Dus ik vond het tijd voor een nieuwe uitdaging. Zonne-energie is fantastisch, en er zijn nog zoveel kansen voor het verslimmen van huishoudens!” Het ondernemerschap komt niet van een vreemde: vader Hans pionierde succesvol met zijn bedrijf Ratio Electric, in het opladen van elektrische auto’s en boten. “Stilzitten na de verkoop van zijn bedrijf zat er natuurlijk niet in! Ik leer een hoop van m’n vader, en we vullen elkaar goed aan”, aldus Emma.