Sterk Rogge Bier van Gulpener wint titel ‘Bioproduct van 2021’

Het Sterk Rogge Bier van Gulpener Bierbrouwerij is op donderdag 21 januari tijdens de BioKennisWeek uitgeroepen tot ‘Bioproduct van 2021’. Op de tweede positie eindigde Oerbouillon en de derde plaats is voor Opvolgmelk 3 van The Pure Goat Company. Oerbouillon ging er tevens met de publieksprijs vandoor.

De jury, bestaande uit Anneke Ammerlaan, Ronald van Marlen en Michaël Wilde, was eensgezind over de uitslag. De vragen die de juryleden na de pitches aan de ondernemers stelden, zorgen voor nog meer verduidelijking. Anneke Ammerlaan vertelde bij de bekendmaking van de winnaar dat de jury met name veel waardering heeft voor het verhaal achter het product Sterk Rogge Bier. “Het is een verhaal dat helemaal rond is.” Het draait volgens hen om biologisch, duurzaamheid en smaak. En Gulpener vervult hierin op diverse punten een voorlopersrol. “Met deze ontwikkeling zet Gulpener iets heel nieuws in beweging.” Jan-Paul Rutten, directeur van Gulpener Bierbrouwerij reageerde meteen via de live verbinding met de studio (zie foto hierboven): “Ik heb mijn biertje al ingeschonken. Dit is waanzinnig mooi. Een hele gave prijs. We produceren al vijftien jaar biologische producten in onze brouwerij en dit is de next step”, vertelde hij over de collab die Gulpener voor dit bier aangegaan is met partner en bio-teler Felix Huntjens.

De tweede prijs van de jury én de publieksprijs ging dus naar Oerbouillon. Christel van der Meer omschreef de Oerbouillon in haar pitch als ‘lekker, krachtig, handzaam en voor iedereen reuzegezond. “Dat is voor mij de toekomst, dat we de gezondheid in eigen hand nemen. Met oerbouillon heb je een echte krachtpatser in huis.” Ze gaf aan dat de kipvariant er binnenkort aan komt. En ze werkt aan een plantaardige versie. De juryvoorzitter vertelde dat ze bij Oerbouillon waarderen dat het echt iets is dat uit een persoonlijke passie voortkomt. “We hebben enorm veel respect voor het product en de manier waarop het vermarkt wordt. En we denken dat het een nog grotere groep bio-klanten zal gaan bereiken met een vegetarische variant.”

Meer dan 5000 mensen hebben op hun favoriete product in de Bioproductverkiezing gestemd. Er waren in totaal 31 genomineerden, waarop consumenten vanaf maandag 21 december een maand lang konden stemmen. De top 5 die hieruit kwam, kreeg tijdens de BioKennisWeek de kans om een pitch van 3 minuten te geven. Vervolgens was het aan de vakjury om de top 3 te bepalen en één product uit te roepen tot ‘Bioproduct van 2021’.

De top 5 bestond uit de volgende producten:

• Sterk Rogge Bier van Gulpener

• Verse biologische rode linzensoep met gember en kurkuma van Naturally Tasty

• Oerbouillon

• Opvolgmelk 3 van Pure Goat Company

• Bastiaansen Weidevogelkaas

Foto: Jean-Paul Rutten tijdens zijn presentatie over het bier. Tekst en foto: Lenneke Pors-Schot/Biojournaal.nl