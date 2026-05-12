Studenten uit heel Nederland komen op vrijdag 29 mei samen voor de Enactus National Exposition, waar zij hun sociale ondernemingen presenteren en strijden om de titel National Champion. Het evenement brengt ondernemend talent en maatschappelijke impact samen en laat zien hoe de nieuwe generatie leiders bijdraagt aan een duurzamere en inclusieve samenleving. De National Exposition wordt georganiseerd door Enactus Netherlands, onderdeel van de wereldwijde non-profitorganisatie Enactus, die actief is in meer dan 30 landen. Samen met studenten, hoger onderwijs en het bedrijfsleven werkt Enactus aan het ontwikkelen van een nieuwe generatie leiders die maatschappelijke impact centraal stellen. Tijdens deze dag tonen studententeams hoe zij met innovatieve oplossingen bijdragen aan vraagstukken, variërend van armoedebestrijding tot de circulaire economie.

Volgende generatie leiders

De competitie draait om de leiders van morgen: studenten die verantwoordelijkheid nemen en impact creëren door middel van sociaal ondernemerschap. De teams worden beoordeeld op de relevantie van het probleem, de gekozen aanpak, financiële duurzaamheid en de gerealiseerde impact. Een vooraanstaande jury, bestaande uit leiders uit het Nederlandse bedrijfsleven en organisaties, zal de presentaties kritisch beoordelen. Onder hen bevinden zich onder andere vertegenwoordigers van PwC, Ebbinge, Randstad, SHV, Philips, KPMG, etc.

Van nationale impact naar wereldpodium

Aan het einde van de dag wordt één team uitgeroepen tot Enactus Netherlands National Champion. Dit winnende team vertegenwoordigt Nederland later dit jaar tijdens de Enactus World Cup in São Paulo, Brazilië, waar zij de competitie aangaan met teams van over de hele wereld.

National Exposition als platform voor impact

Het evenement biedt een inspirerende omgeving waar onderwijs, ondernemerschap en maatschappelijke impact samenkomen. Het vormt een krachtig platform voor jonge changemakers om hun ideeën te presenteren, te ontwikkelen en verder te brengen.