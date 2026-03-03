De circulaire economie in Overijssel blijft in beweging. En om dat te vieren zijn voor de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 2026 opnieuw vooruitstrevende ondernemers en samenwerkingsverbanden geselecteerd die laten zien hoe duurzaamheid en ondernemerschap elkaar versterken. Op dinsdag 10 maart 2026 ontmoeten zij elkaar in Zwolle in De Makersfabriek om hun innovaties te presenteren en mee te dingen naar de titel Overijsselse winnaar 2026.

Etalage

De Overijsselse Circulaire Innovatie Top 2026 fungeert als etalage voor vernieuwende oplossingen én als ontmoetingsplek voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Door uitwisseling van kennis en nieuwe verbindingen te stimuleren, draagt het evenement bij aan het versnellen van de circulaire transitie in de provincie. Deelnemers krijgen niet alleen zichtbaarheid, maar ook toegang tot relevante netwerken en samenwerkingskansen.

Pitchen

In totaal zijn 6 initiatieven geselecteerd die zich onderscheiden door hun impact, schaalbaarheid en vernieuwende aanpak binnen de circulaire economie. Tijdens het evenement pitchen de genomineerden hun concepten aan een onafhankelijke jury. Deze beoordeelt onder meer op innovatiekracht, haalbaarheid, impact en schaalbaarheid. De genomineerden vertegenwoordigen uiteenlopende sectoren en werken aan oplossingen die bijdragen aan slimmer grondstoffengebruik, ketensamenwerking en nieuwe circulaire businessmodellen.

De genomineerden:

Circulaire Changemakers (gevestigde bedrijven die bestaande structuren omgooien met vernieuwende circulaire modellen):

Socklab-Interloop Europe (Nijverdal), Finti (Haaksbergen), Circulaire Open Werkplaats (Zwolle) en Weever Circulair (Kampen).

Circulaire Start-ups (jonge) pioniers met innovatieve concepten die klaar zijn om de markt te veroveren):

TUUZ (Mariënheem), Versatile Systems (Enschede)

Foto: winnaars 2025-editie