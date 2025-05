In een historische krachtcentrale presenteerde Planetpod zijn definitieve AI-thuisbatterij productiemodel aan klanten. Met de onthulling is de Utrechtse startup begonnen met het produceren van de eerste exemplaren in Nederland. Vanaf de zomer ontvangen de eerste honderden gebruikers hun thuisbatterij. De broers Roel (30) en Maurice van der Ende (27) willen met hun uitvinding een oplossing bieden voor zonnepaneelbezitters die worden getroffen door het afschaffen van de salderingsregeling.

Meest compacte thuisbatterij op de markt



Na 2,5 jaar ontwikkeling presenteerden de jonge ondernemers hun productiemodel live aan het publiek uit het hele land. “Onze slimme thuisbatterij moet toegankelijk zijn voor alle huishoudens, zowel voor kleine als grote huizen. Dankzij zeer energiedichte batterijcellen, een ingebouwde omvormer en innovaties is dit de meest compacte thuisbatterij per kWh aan opslagcapaciteit op de markt,” vertelt Roel. Volgens de startup is een ander focuspunt de interactie met het product: “Het is belangrijk dat mensen meer van hun eigen zonne-energie gaan gebruiken. Om dit te stimuleren communiceert de ‘Powerbar’ wanneer de batterij volgens ons AI-model zonne-energie opslaat of juist energie afgeeft aan het huis. Via de ‘Nerd-view’ kunnen gebruikers letterlijk naar binnen kijken,” legt Maurice uit.

Volledig ontwikkeld en geproduceerd in Nederland



Het bedrijf is begonnen met de productie van de thuisbatterijen, die volledig in Nederland plaatsvindt. Door het lokale productieproces zijn klanten vanaf de start betrokken geweest bij de ontwikkeling, waardoor specifieke wensen zijn meegenomen in het eindproduct. “Het waarborgen van hoge kwaliteitsstandaarden en snel kunnen schakelen met de productielocatie is voor ons echt een must. Kopers geven aan dat het gevoel van ‘Hollandse glorie’ hen aanspreekt,” zegt Roel.

Snelle installatie door lokale installateurs



Vanaf de zomer ontvangen de eerste afnemers hun thuisaccu. “Samen met lokale installateurs is onze thuisbatterij eenvoudig te installeren dankzij het ‘Plug & Play-ophangsysteem’. Dit heeft als voordeel dat de installatie in een uur is voltooid en de installatiekosten voor de klant een stuk lager zijn,” aldus Maurice. De Planetpod kost met de korting en teruggave van de btw 5.590 euro, en er is naar verwachting zo’n €1.000 per jaar mee te besparen door het verhandelen van energie. De Utrechtse startup heeft de ambitie om de komende jaren een leidende rol te nemen in de snelgroeiende Europese markt voor thuisbatterijen.