Woningbelegger Vesteda start in samenwerking met Zonneplan en netbeheerder Liander met de plaatsing van gratis thuisbatterijen in 500 huurwoningen in Amsterdam en Diemen. Vesteda is deze maand gestart met een omvangrijk innovatieproject: 500 huurwoningen verspreid over 2 woonwijken in Amsterdam en Diemen krijgen gratis een thuisbatterij. Het is voor het eerst dat thuisbatterijen in de huursector op dergelijke schaal worden uitgerold.

De woningen zijn eerder al door Zonneplan voorzien van gratis zonnepanelen. Met de thuisbatterij speelt Vesteda in op de veranderende energiemarkt. Door de stijgende terugleverkosten en het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027 biedt de thuisbatterij huurders de mogelijkheid om hun zelfopgewekte stroom nog efficiënter te benutten. De batterijen hebben een capaciteit van 5 kWh wat ongeveer gelijk is aan het dagverbruik van een huishouden.

Optimalisatie van eigen verbruik

De thuisbatterijen slaan overtollige zonnestroom op en maken het mogelijk die later op de dag, bijvoorbeeld in de avonduren, te gebruiken. Dat vergroot het eigen verbruik van lokaal opgewekte elektriciteit en verlaagt de teruglevering op piekmomenten aan het stroomnet. Hiermee kunnen huurders vanaf 2027 extra besparen op hun energiekosten.

Bijdrage aan een stabieler stroomnet

Het project moet daarnaast duidelijk maken of thuisbatterijen op grotere schaal toepasbaar zijn binnen de portefeuille van Vesteda. Liander is betrokken bij deze uitrol om de impact op het lokale net te bewaken en samen met Vesteda en Zonneplan de netveiligheid te garanderen. Daarnaast gaan partijen samen onderzoeken hoe de batterijen in de toekomst op een veilige manier kunnen bijdragen aan het verlichten van de bredere netcongestie.

De eerste resultaten van het project worden in het derde kwartaal van 2026 verwacht.

Foto: Zonneplan