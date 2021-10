Startup GREENFORCE breidt plantaardige poederlijn uit met haverdrink

Eten in poedervorm. Een aantal jaren geleden werd het nog geassocieerd met snel koken uit pakjes en zakjes, de doorgaans niet heel gezond en voedzame tak van voeding. Maar inmiddels is de poedervorm geliefd onder vegans, foodliefhebbers en ieder die begaan is met het milieu. Foodstartup GREENFORCE bouwt sinds de oprichting in 2020 hard aan een assortiment in poedervorm. Vandaag lanceerde het van origine Duitse bedrijf de nieuwste smaakvolle innovatie in Nederland: haverdrink, in poedervorm. Vanaf nu shake je binnen een handomdraai je eigen haverdrink op tafel, heerlijk voor een smaakvol en gezond haverontbijt. De haverdrink in poedervorm is een aanvulling op de bestaande Easy Mixes van GREENFORCE, waarmee je onder andere een lekkere plantaardige hamburger of visvervanger kunt maken. Het hele assortiment is verkrijgbaar via de webshop en wordt klimaatneutraal bij je thuisbezorgd.

Haverelite: drink your heart out

Er ontketende zich een heuse havercrisis, toen afgelopen zomer de vraag naar haverdrinks de pan uit rees. Met name de cafés en supermarkten in de steden konden het amper bijbenen. “Dat haverdrinks steeds populairder werden, zagen wij ook al een tijdje. De consument staat al heel lang open voor plantaardige alternatieven om te eten en drinken. Maar wij vonden dat het nog efficiënter en milieuvriendelijker kon. En dat is ons gelukt in de vorm waar we goed in zijn: een poeder. Hierdoor wordt onze impact op het milieu namelijk nóg kleiner.” aldus Thomas Isermann, oprichter van GREENFORCE. Het poeder is licht in gewicht, zeer lang houdbaar door de hersluitbare verpakking en het hoeft niet gekoeld bewaard te worden. Op deze manier verminderen ze de uitstoot van transport en het energieverbruik enorm. Daarnaast is het lokaal geproduceerd in Duitsland, verpakt in recyclebaar materiaal gemaakt van rietsuikerkunststof en gerecycled karton en worden de producten klimaatneutraal verzonden. Win-win-win dus!

De poederrevolutie: minder CO2, langer houdbaar

Een verpakking van 400 gram is goed voor 4 liter haverdrink. Daar kun je zo 12 latte’s van maken. En geen zorgen dat je na een week de helft weg kan gooien: het pak is, ook na opening, 6 maanden houdbaar. Het haverpoeder is gemaakt van 100 procent natuurlijk en biologisch geteelde havermout. Er zijn geen soja, lactose of extra suikers, smaak- of zoetstoffen toegevoegd bovenop de 1,3 gram natuurlijke suiker die er op 100 ml inzit. Maar nog steeds smaakvol, romig en een fijne basis voor een havercappuccino of cereal ontbijt om je dag goed mee te beginnen. Mocht je je afvragen hoe het werkt: voor één glas meng je 20 g van het poeder met 200 ml water totdat het volledig opgelost is. En voilà, je haverdrink is klaar.

Plantaardig ontbijt, lunch en diner

De haverdrinkpoeder is een aanvulling op GREENFORCE’s bestaande lijn van volledig plantaardige poeders waar zowel vlees- als visvervangers mee gemaakt kunnen worden. De eiwitten zijn daarbij afkomstig van erwten. De drijfveer achter deze nieuwe aanpak is een groeiende wereldbevolking die niet enkel met dierlijke producten aan hun eiwitten kan komen. Er is een ware poederrevolutie en plantaardig dieet nodig om in 2050 de ruim 2,3 miljard extra mensen met wie we de aarde dan delen, gezond te houden, als je het Isermann en zijn collega’s vraagt.