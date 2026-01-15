Het Nederlandse GreenPT lanceert vandaag GreenPT Search, een duurzame zoekmachine als direct alternatief voor de Duitse zoekmachinegigant Ecosia. Waar Ecosia draait op Amazon Web Services en de OpenAI-API gebruikt voor AI-functionaliteit, kiest GreenPT voor een fundamenteel andere aanpak: volledig Europese groene hosting en eigen energie-efficiente AI-modellen, zonder compensatiemechanismen.

Infrastructuur in plaats van compensatie

GreenPT Search wilt zich onderscheiden door duurzaamheid al bij het ontwerp van de infrastructuur te integreren. De servers draaien volledig op gecertificeerde groene energie uit Europese datacenters, zonder te vertrouwen op de grote cloudleveranciers die compensatie voor hun energieverbruik nodig hebben.

“Nederlandse gebruikers zijn kritisch en willen weten wat er écht achter groene claims zit,” zegt Robert Keus, CEO van GreenPT. “Ze verdienen een zoekmachine die duurzaam is op infrastructuurniveau, niet een dienst die draait op conventionele cloudservices en achteraf compenseert met CO₂-boekhouding.”

Opt-in in plaats van standaard AI

De architectuur van GreenPT hanteert een opt-in model: gebruikers krijgen direct toegang tot webresultaten zonder automatische AI-analyse. Diepe analyse via AI wordt alleen met een enkele klik geactiveerd wanneer de gebruiker dat nodig acht. Dit staat in schril contrast met zoekmachines die standaard elke zoekvraag door complexe taalmodellen halen.

Het systeem verzamelt geen persoonsgegevens, toont geen advertenties en ordent zoekresultaten strikt op basis van relevantie. Alle verwerking gebeurt binnen de EU en voldoet aan de AVG.

Toenemende CO₂-uitstoot door AI

De introductie van GreenPT valt samen met een tijdperk waarin de CO₂-uitstoot van grote techbedrijven escaleert door de inzet van AI. “Een AI-zoekopdracht verbruikt tot tien keer meer stroom dan een klassieke zoekopdracht. De CO₂-uitstoot van Google is sinds 2019 met 48% gestegen, voornamelijk door AI.” stelt Keus. “GreenPT focust op het verminderen van het energieverbruik bij de bron, in plaats van het compenseren ervan.”

De nieuwe zoekmachine is gratis toegankelijk en direct te gebruiken op search.greenpt.ai/nl.

Over GreenPT

GreenPT is een Nederlands technologiebedrijf dat zich richt op duurzame AI-ontwikkeling. Sinds de oprichting in 2025 specialiseert het bedrijf zich in het verminderen van de ecologische voetafdruk van AI-modellen door duurzame infrastructuren en innovatieve methoden voor warmtehergebruik. De missie combineert AI-innovaties met milieuvriendelijkheid, zonder in te boeten op technologische vooruitgang.