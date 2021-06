Startup Aquablu introduceert Nederlands eerste mineraalwater merk zonder wegwerp verpakking

Op 1 juli voert Nederland statiegeld in op kleine plastic flesjes om zo het plastic (zwerf)afval in Nederland te verminderen. Voor Aquablu, een Nederlandse startup gestart door de twee jonge ondernemers Marnix Stokvis en Marc van Zuylen, met als missie technologie te ontwikkelen voor gezond drinkwater, is dit een druppel op een gloeiende plaat. “Statiegeld op plastic is slechts schijn duurzaamheid. Het helpt mee om mensen bewuster te maken van het gebruik van plastic flessen, maar realistisch gezien verplaatst dit het probleem alleen maar.” Daarom lanceren de ambitieuze twintigers Aquablu Refill: slimme watertappunten bij onder andere supermarkten en kantoren in heel het land. Het zogenaamde A-water, zowel gekoeld als bruisend, is het eerste water in Nederland dat volledig vrij is van wegwerpverpakkingen en schadelijke stoffen (PFAS). Jumbo City aan de Wolvenstraat in Amsterdam heeft aankomende week de primeur.

Schijn duurzaamheid

In Nederland worden jaarlijks meer dan 900 miljoen kleine plastic flessen verkocht, waarvan naar schatting maar liefst 100 miljoen direct in de natuur belandt. Met de invoering van €0,15 statiegeld, hoopt de overheid dit met 90% te laten dalen. Water naar de zee brengen, vindt Marnix Stokvis (25), oprichter en CEO van Aquablu. “In onze ogen lost de oplossing van de overheid maar een heel klein deel van het grotere probleem op. Ook kan het voor producenten een reden zijn om van plastic over te stappen naar bijvoorbeeld kartonnen verpakkingen. Hierdoor blijft de afvalberg in stand en hebben we alleen het probleem verplaatst.” De oplossing? “Er moet een einde gemaakt worden aan flessenwater”, vult Marc van Zuylen (25), mede oprichter bij Aquablu, aan. “Om daadwerkelijk duurzame verandering door te voeren moeten we het probleem bij de kern aanpakken en af van single-use verpakkingen.”

Kraanwater niet zonder risico’s

Het Nederlandse drinkwater mag dan van goede kwaliteit zijn, ook hier zitten risico’s aan verbonden, bleek uit eerder onderzoek van het RIVM. Het instituut waarschuwde recent dat Nederlanders te veel PFAS binnenkrijgen via drinkwater. PFAS zijn moeilijk afbreekbare chemicaliën die het functioneren van je immuunsysteem kunnen aantasten en je zo vatbaarder maken voor ziektes. Stokvis: “Nederlands kraanwater is goed, maar niet goed genoeg. Van loodvervuiling tot chemicaliën zoals PFAS, bijna wekelijks verschijnt er wel een nieuwsbericht over vervuilers in Nederlands drinkwater. Wie zeker wil zijn, kiest helaas nog steeds voor water uit de fles. Met Aquablu Refill zuiveren wij het water van alle eventueel schadelijke stoffen, waarna we het op een natuurlijke manier mineraliseren. Mineraalwater, maar dan direct getapt, zonder wegwerp verpakking. Zo hoeft men geen afweging te maken tussen duurzaamheid en gezondheid.”1 Miljard flessen besparen

Zowel in de supermarkt als op kantoor kun je straks terecht voor duurzaam en gezonder mineraalwater. Aankomende week krijgt Jumbo City de exclusieve primeur om dit concept te introduceren in de supermarkt. Verder slaat Aquablu de handen ineen met MAAS koffie, zodat ook kantoormedewerkers een lekker groen watertje kunnen tappen en de keuze hebben voor een duurzame en vitale dorstlesser. En dat is nog maar het begin, want het bedrijf wil uiteindelijk op elke locatie waar nu water in fles verkocht wordt aanwezig zijn. “Wij hebben de ambitie om wereldwijd 1 miljard plastic flessen water te besparen vóór 2030. Een getal wat staat voor meer dan 80.000 ton Co2 besparing en tevens bij ons voor 1 miljard liter water beschikbaar gemaakt in ontwikkelingslanden door onze liter voor een liter campagne. Een win-win-win noem ik dat” aldus Van Zuylen.

Slimme technologie

In tegenstelling tot bestaande tappunten, maakt Aquablu Refill gebruik van de nieuwste supreme osmosis™ technologie, die alle mogelijk schadelijke stoffen uit het kraanwater verwijdert. Vervolgens wordt het A-water op een natuurlijke manier gemineraliseerd en weer in balans gebracht. Deze slimme technologie houdt de kwaliteit constant in de gaten, terwijl je zorgeloos een glaasje bruis of gekoeld water tapt. Het mooie hierbij is dat het systeem zich overal kan verplaatsen, terwijl de smaak van het mineraalwater constant blijft.

Wanneer beschikbaar?

Naar verwachting zullen de eerste Aquablu Refill punten half September beschikbaar zijn voor zakelijke klanten. Vanaf aankomende week is de eerste demo te bekijken bij de Jumbo City op de Wolvenstraat, in Amsterdam. Een bruisend of plat watertje tappen kan dan vanaf €0,40 op geselecteerde locaties. Voor diegenen die zonder eigen fles naar de winkel komen biedt Aquablu aluminium design flessen direct op locatie aan voor €2,50.

Foto: De jonge ondernemers Marc van Zuylen en Marnix Stokvis