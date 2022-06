20% van alle vleesproductie wereldwijd wordt gegeten door onze hond en kat. Zo eet een beagle in heel zijn leven ongeveer 500 kippen en heeft het voeden van een hond per jaar dezelfde milieu impact als een autorit van Groningen naar Marokko! Hoog tijd om daar verandering in te brengen vonden vader en dochter Erik en Fia Luijerink. Door kilo’s vlees in te wisselen door evenwichtige plantaardige voeding willen ze met PAWR laten zien dat het beter kan, voor onze hond én de wereld om ons heen. Om meer impact te maken is het bedrijf een crowdfunding gestart via het crowdfund platform CrowdAboutNow.

Plantaardige voeding

Ondanks dat plantaardige voeding voor velen nog nieuw is, heeft Erik als dierenarts al 15 jaar ervaring met plantaardige voeding. ‘’Ik heb plantaardige hondenvoeding altijd al als wondermiddel gezien, veel honden zijn namelijk allergisch voor kip en rund’’ vertelt Erik. Hierdoor heb ik al veel honden beter kunnen maken met mijn plantaardige voeding, maar nu het ook essentieel is voor onze planeet en de volgende generaties ben ik trots dat we met PAWR het verschil kunnen maken. De kennis die Erik de afgelopen jaren heeft opgedaan zijn nu vertaald in hun complete hondenvoedingen van PAWR.