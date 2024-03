Prins Petfoods introduceert twee nieuwe duurzamere hondenbrokken: Veggie en Insect. Onze keuze voor duurzamere ingrediënten is een belangrijke stap naar een kleinere ecologische pootafdruk. Een brok met voldoende voedingsstoffen, om onze honden nu en in de toekomst gezond en gelukkig te houden. Een bijkomend voordeel is dat deze voedingen hypoallergeen zijn en dus ook geschikt voor gevoelige volwassen honden.

Prins ProCare Veggie is een complete vegetarische brokvoeding voor volwassen honden bereid met rijsteiwit. Prins ProCare Insect & Rice is een complete hypoallergene voeding voor volwassen honden op basis van de larven van de black soldier fly. De eiwitbronnen in deze geperste brokvoedingen hebben minder impact op het milieu dan voedingen met bijvoorbeeld sojabonen en rund.

Hypoallergeen en 100% natuurlijk

De nieuwe voedingen zijn geschikt voor alle volwassen honden. Ze zijn net als alle andere voedingen van Prins 100% natuurlijk en bevatten geen overbodige toevoegingen of onnatuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen. Ze zijn allebei hypoallergeen en bevatten rijke eiwitbronnen, die helpen de kans op een overgevoeligheidsreactie te verminderen.

Zeer geschikt alternatief

Zo is het rijsteiwit in ProCare Veggie een zeer hoogwaardige en goed verteerbare eiwitbron die alle essentiële aminozuren bevat die een hond nodig heeft. Insectenmeel staat taxonomisch gezien zó ver weg van de gewervelde dieren, dat ProCare Insect & Rice een zeer geschikt alternatief is voor honden die op vrijwel alle andere dierlijke eiwitbronnen allergisch reageren.

Bewuste keuzes voor bewuste eigenaren

Prins heeft voor alle geperste ProCare brokvoedingen, waartoe de Veggie en Insect & Rice behoren, goed nagedacht over nieuwe duurzamere ingrediënten, die zoveel mogelijk lokaal worden ingekocht. Zo kiest het Veenendaalse familiebedrijf in plaats van zalmolie voortaan bewust voor algenolie. Dat wordt gewonnen uit zeer snel groeiende en makkelijk te vermenigvuldigen microalgen, die in grote vaten op het land worden gekweekt. Om duidelijk te maken wat dit voor het milieu betekent: overschakelen op algenolie bespaart tientallen vissen – per zak! Door bewust te voeren kunnen hondeneigenaren helpen het verschil te maken.

Geperste brokken worden op een lagere temperatuur bereid. Dat bespaart energie, in vergelijking met de productie van geëxtrudeerde brokken

We gebruiken alleen hoogwaardige ingrediënten, zo lokaal mogelijk ingekocht bij gecertificeerde leveranciers

Er passen meer kilo’s geperste voeding op een pallet. Hierdoor is er minder transport nodig

Geperste brokken nemen minder ruimte in beslag. Dat scheelt ongeveer 30% aan verpakkingsmateriaal

Minder verspilling

Alle ProCare voedingen worden zuurstofarm verpakt, waardoor ze langer vers en smakelijk blijven. Dat voorkomt voedselverspilling. Ze zijn bereid op een lagere temperatuur, wat zorgt voor behoud van voedingsstoffen en energie bespaart. Doordat geperste brokken compact zijn en minder ruimte innemen, scheelt dat aanzienlijk in transportkosten en verpakkingsmateriaal. De voedingen krijgen bovendien nieuwe, recyclebare verpakkingen, wat zorgt voor minder restafval. Dat draagt allemaal bij aan een kleinere ecologische pootafdruk.

Onze duurzamere ingrediëntkeuzes

Black Soldier Fly larven

Ons insectenmeel wordt gewonnen uit de larven van de Black Soldier Fly (zwarte soldaatvlieg). Insectlarven zijn voedzaam en hebben een korte levenscyclus. Dit betekent dat de larven zeer snel groeien, wat resulteert in een hoge eiwitopbrengst. Binnen 14 dagen zijn ze klaar om ‘geoogst’ en verwerkt te worden. In onze voedingen gebruiken we het eiwit van het insect als hoogwaardige eiwitbron. Het is zeer geschikt voor dieren die allergisch reageren op vrijwel alle dierlijke eiwitbronnen. Insecten staan taxonomisch gezien zo ver weg van gewervelde dieren (veel gebruikte ‘reguliere’ eiwitbronnen), dat allergische kruisreacties onmogelijk zijn.

Wist je dat…

De vliegen eten niet, waardoor de ze in het larvenstadium alles moeten binnenkrijgen voor de hele levenscyclus en daardoor ook veel voedingsstoffen bevatten

De larven zijn echte alleseters en kunnen zeker in de toekomst een oplossing zijn van voedselverspilling

Minder dan 1% van de eitjes zijn nodig om de gehele cyclus in stand te houden

De larven zijn rond 14 dagen klaar om verwerkt te worden

De reststroom van larven wordt gebruikt als natuurlijke meststof

Rijsteiwit

Vlees of plantaardige ingrediënten leveren onder andere eiwitten. Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. Aminozuren zijn belangrijke bouwstenen voor het lichaam. Het is belangrijk dat de hond alle essentiële aminozuren binnenkrijgt.

Voor onze vegetarische voeding hebben wij bewust gekozen voor rijsteiwit als eiwitbron. Rijsteiwit is niet alleen goed verteerbaar, maar heeft ook een aminozuurprofiel dat goed aansluit bij de aminozuurbehoeften van de hond. Dit betekent dat deze eiwitbron hiermee alle essentiële aminozuren in de juiste hoeveelheden en verhoudingen voor honden bevat, wat essentieel is voor de gezondheid van jouw hond.

Duurzame algenolie!

Nieuw in onze geperste brokvoedingen: algenolie als diervriendelijk alternatieve bron voor omega-3 vetzuren. Algenolie is zeer rijk aan de omega-3 vetzuren EPA en DHA, wat essentiële vetzuren zijn voor honden. Algenolie wordt gewonnen uit eencellige algen, die in staat zijn zeer snel te groeien en zich te vermenigvuldigen. De microalgen worden in grote vaten op het land gekweekt. Dit wordt gedaan in een gecontroleerde en beschermde omgeving en vormt hierdoor ook geen risico’s op verontreiniging (zware metalen).

Vaak worden omega-3 vetzuren uit visolie gewonnen. Door algen te gebruiken, worden omega-3 vetzuren efficiënter en diervriendelijker gewonnen. Er is geen visteelt, geen overbevissing en bijvangst. Bijkomend voordeel: algenolie is zo rijk aan essentiële vetzuren dat je er veel minder van nodig hebt dan van bijvoorbeeld zalmolie.

Recyclebaar jasje

De verpakkingen van ProCare Insect & Rice en ProCare Veggie zijn gemaakt van monoplastic en hierdoor volledig recyclebaar. Monoplastic bestaat uit slechts één materiaal, in plaats van een combinatie van verschillende soorten plastics. Dat maakt het makkelijker sorteerbaar en recyclebaar tot een nieuw, hoogwaardig plastic. Dit voorkomt restafval en zorgt dat de zak in een ander product aan een nieuw leven kan beginnen.