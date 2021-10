Start-up Cupplement zet in op duurzame koffiecups

De Utrechtse start-up Cupplement heeft een duidelijke visie met hun producten. Ze willen gaan voor duurzaamheid en gezondheid. Ze gaan daarbij in tegen de stroming van de reguliere koffiecapsule business met koffiecapsules die worden gemaakt van suiker uit suikerriet en suikerbiet.

Een positieve impact maken op het milieu is ook voor de ondernemers Stefan en Florian persoonlijk uiterst belangrijk. Beiden 27 jaar hopen nog lang te kunnen genieten van de wereld om ons heen. Tijdens hun studententijd is het idee voor gezonde koffie met toegevoegde vitamines ontstaan. Ze leerden over de negatieve effecten van koffie tijdens het studeren. Voortdurende pieken en dalen in hun energieniveau brachten een bijzondere leercurve met zich mee. De toevoeging van Guarana aan de koffiecapsules zorgt voor een langzamere cafeïne opname. Een geweldige oplossing om de pieken en dalen te voorkomen.

Naast het zorgen voor jezelf was ook het zorgen voor het milieu een belangrijk uitgangspunt voor de twee jonge ondernemers. Er is gekozen voor duurzame koffiecups vanwege de enorme hoeveelheid afval die reguliere koffiecapsules van plastic en aluminium met zich meebrengen. Deze duurzame koffiecups bestaan uit zogenoemd plantaardig plastic (PLA). Ze worden gemaakt van suiker uit suikerriet en suikerbiet, waardoor je ze na gebruik in de gft-bak kan gooien. Ze zijn composteerbaar en biologisch afbreekbaar om het milieu te ondersteunen.

Start feeling great

Met het motto ‘Start feeling great’ werken de ondernemers Florian en Stefan iedere dag keihard om hun start-up Cupplement tot een succes te maken. Ze gaan ervoor om een positieve impact op mens en milieu te hebben. Het milieu heeft dringend onze aandacht nodig en ze hopen met hun start-up hier meer aandacht voor te creëren. Door laten liggen van de aluminium en plastic koffiecapsules zal ook het milieu zich figuurlijk beter gaan voelen.