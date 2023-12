De koffiesector is een vereniging rijker; de Vereniging Koffiecapsule Recycling Nederland (KCR-NL). Het doel van de vereniging is het structureel ingrijpend verbeteren van de recycling van koffiecapsules. De acht koffiebedrijven die KCR-NL oprichten verkopen in Nederland jaarlijks circa 1,9 miljard koffiecapsules en vormen samen 90 procent van de markt. KRC-NL wil de recyclingpercentages van aluminium capsules verhogen van de huidige 25 procent naar 75 procent in 2026 en van 5 procent naar 60 procent voor plastic capsules in 2026. Met het hergebruik van grondstoffen uit koffiecapsules willen de oprichters de circulariteit van koffiecapsules drastisch vergroten.

‘Aanleiding voor de oprichting is het feit dat maar 25 procent van de consumenten gebruik maakt van de mogelijkheid om gebruikte koffiecups weer in te leveren voor recycling’, zegt de woordvoerder van KCR-NL, Lisanne Evers. De overige 75 procent van de capsules verdwijnt nu bij het restafval. ‘Daarom gaan we nu in de praktijk aan de slag met een alternatief: het recyclen van aluminium en plastic capsules via nascheiding bij de afvalverwerker.’ Volgens Evers is nascheiding aantoonbaar de meest consumentvriendelijke manier van recycling. Veel mensen nemen nu niet de moeite om hun gebruikte cups in te leveren. ‘Door beter aan te sluiten op consumentengedrag zorgt de nieuwe vereniging ervoor dat de circulaire ambities van de koffiesector sneller gerealiseerd worden.’

De vereniging verbetert de recycling van koffiecapsules door te investeren in technologieën bij afvalverwerkers die koffiecapsules via nascheiding uit het restafval halen. Dat maakt het mogelijk om de aluminium en plastic koffiecapsules op een volwaardige manier te recyclen. Afvalverwerker Omrin is een voorloper op het gebied van nascheiding van koffiecapsules en daarmee de logische eerste afvalverwerker met wie de vereniging samenwerkt. KCR-NL wil in 2024 met andere afvalverwerkers contracten afsluiten. Naarmate meer afvalverwerkers bij het initiatief aansluiten, worden de doelstellingen sneller behaald. Momenteel voert de vereniging gesprekken met Attero, HVC en AEB.

Woordvoerder van de Vereniging Afvalbedrijven Jeroen Stein onderschrijft het belang van deze nieuwe samenwerkingen. ‘Initiatieven en investeringen in nieuwe technieken, zoals door de Vereniging Koffiecapsule Recycling Nederland en Omrin, juichen wij toe. Afvalbedrijven ontwikkelen zich steeds meer tot grondstofleveranciers waarbij samenwerking met producenten cruciaal is.’

Over de nieuwe vereniging

KCR-NL bestaat uit acht koffiebedrijven: Ahold Delhaize Coffee Company, Beyers Koffie, CAPPAC, Jacobs Douwe Egberts, Nespresso, Nestlé, Euro Caps en UCC Coffee Benelux. Deze bedrijven werken samen aan de recycling van aluminium en plastic koffiecapsules. De koffiebedrijven werken via de branchevereniging Koffie & Thee Nederland aan het verduurzamen van de sector. Eerder deden ze dit met de ‘green deal koffiepads en theezakje bij het gft’. Daarmee is een belangrijke stap gezet en mogen sinds 2023 koffiepads en theezakjes bij het gft.