Vandaag introduceert Nespresso koffiecapsules op basis van papier in Nederland. Sinds de oprichting in 1986, zet Nespresso zich in om consumenten op een duurzame manier hoogstaande koffiekwaliteit te bieden. Vanuit continue innovatiedrang en het luisteren naar de behoeften van consumenten is een nieuw assortiment capsules ontwikkeld, gecertificeerd om thuis te composteren. De capsules bestaan voor 82% uit papier, waarvan de belangrijkste grondstof de papiervezel is, een hernieuwbaar materiaal, meestal gewonnen uit hout. De nieuwe thuis-composteerbare capsules waarborgen dezelfde hoogwaardige kwaliteit als Nespresso’s aluminium capsules



Kika Buhrmann, CEO van Nespresso in Nederland, zegt: “We zijn heel trots met de lancering van de nieuwe koffiecapsules op basis van papier voor Nederlandse consumenten. Als Nespresso willen we voorop lopen met initiatieven die duurzaamheid en circulariteit brengen in de koffiesector. Met onze nieuwste innovatie kunnen we Nederlandse consumenten naast de aluminium capsules een net zo smaakvol alternatief bieden in thuis-composteerbare capsules.”

Innovatie op basis van papier

In 2018 richtte Nespresso’s moederbedrijf Nestlé, het Nestlé Institute of Packaging Sciences op om de ontwikkeling van alternatieve verpakkingen te versnellen. Samen met het instituut werkte Nespresso drie jaar lang aan de ontwikkeling van de nieuwe capsule op basis van papier. Nespresso combineerde voor de ontwikkeling een zeer nauwkeurig papierpulpvormingsproces met een biologisch afbreekbare (biopolymeer) laag om de koffie te beschermen tegen oxidatie en deze vers te houden tijdens transport, opslag en tijdens de hogedrukextractie in de Nespresso-machines.

“Geen enkele koffiecapsule mag momenteel bij het GFT-afval. Dat geldt voor alle composteerbare capsules die in Nederland beschikbaar zijn. De nieuwe capsule van Nespresso is TÜV gecertificeerd om thuis te composteren. De zelfgemaakte compost is perfect te gebruiken voor de moes- of siertuin.” Reineke van Riemsdijk, Sustainability Lead van Nespresso Nederland.

Vijf nieuwe koffiemelanges

Voor de lancering van de nieuwe capsules op basis van papier, hebben Nespresso’s koffiemeesters vijf nieuwe melanges ontwikkeld passend bij het materiaal, waaronder een biologische koffie afkomstig van het Nespresso AAA Sustainable Quality™ Program. Het nieuwe assortiment is vanaf 10 juni 2024 te proeven in de Nespresso boutiques. De verkoop van de capsules start op 16 september 2024.

Nespresso blijft aluminium capsules aanbieden

Aluminium capsules zijn oneindig recyclebaar en daarmee een circulaire oplossing. We geven de consument met de capsules op basis van papier een alternatief. Het is aan de consument om te kiezen ze de voorkeur geven aan een verpakking die ze na gebruik thuis composteren of een verpakking die ze na gebruik recyclen. De CO2-voetafdruk is voor beide opties gelijk wanneer het aluminium wordt gerecycled of de capsule op basis van papier wordt gecomposteerd.



*Deze capsules zijn gemaakt van 82% papierpulp en de overige 18% bestaat uit een dunne biologisch afbreekbare voering gemaakt van biopolymeer deze fungeert als een zuurstof beschermende barrière.