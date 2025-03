Een consortium van toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten lanceert het Circular Aromatics-project, een initiatief van 23 miljoen euro gericht op het opschalen van een innovatieve chemische recyclingtechnologie.

Het Circular Aromatics-project speelt een belangrijke rol in de ambitie van Nederland om tegen 2050 een 100% circulaire economie te realiseren. Door gebruik te maken van de geavanceerde ‘Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis’ (ICCP)-technologie, ontwikkeld door BioBTX, wordt gemengd plastic afval en biomassa omgezet in waardevolle aromatische verbindingen zoals benzeen, tolueen en xylenen (BTX), als ook olefines en paraffine-rijke stromen. Deze bouwstenen vormen de basis voor diverse essentiële producten, van vliegtuigen en auto-onderdelen tot beschermende werkkleding.

Naast de technologische innovatie biedt de ICCP-technologie een potentiële oplossing voor de huidige uitdagingen in de recyclingindustrie, zoals de verwerking van vervuilde en gemengde afvalstromen die nu vaak worden verbrand of gestort, katalytische* conversie en compatibiliteit met bestaande petrochemische infrastructuren. Hiermee beoogt het project bij te dragen aan de verlaging van CO2-uitstoot, het verminderen van het storten van plastic afval en afvalverbranding en het creëren van nieuwe economische kansen, zoals licentie-inkomsten.

Het project wordt uitgevoerd als uitbreiding van de PETRA-fabriek van BioBTX in Delfzijl, een belangrijke stap in het opschalen van de productie van circulaire chemische producten. Partners in dit initiatief zijn onder meer BioBTX, katalysatorproducent Ketjen, ExxonMobil Chemical Holland B.V., Teijin Aramid, de toegepaste onderzoeksorganisatie NTCP, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente en het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). Het project is onderdeel van het Nederlandse ‘Nationaal Groeifonds CircularPlasticsNL’- initiatief.

Met het Circular Aromatics-project bundelen leiders uit industrie, wetenschap en innovatie hun krachten om een gezamenlijke stap te zetten naar een meer circulaire toekomst voor aromatische verbindingen.

Meer weten over circulariteit van kunststoffen? Neem contact op met het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) via https://ispt.eu/programs/ circular-plastics-initiative .

Over Circular Plastics Initiative

Het project is onderdeel van het Circular Plastics Initiative (CPI), een samenwerking tussen het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en het Dutch Polymer Institute (DPI), twee toonaangevende instanties in Nederland die zich inzetten om circulariteit in kunststoffen op industriële schaal te stimuleren.

DPI is een wereldwijd platform met een focus op samenwerking op het gebied van polymeeronderzoek, om een dieper begrip van polymeren in de complexiteit van duurzame polymeerproductie te bevorderen. ISPT, als Nederlands belangrijkste instituut voor open innovatie in de procesindustrie, heeft als visie om Nederland te positioneren als leider in het integreren van de industrie binnen een duurzaam maatschappelijk ecosysteem.

Dit project wordt mede gefinancierd vanuit het Nationale Groeifonds project Circular Plastics NL en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van KGG.

* In de scheikunde is een katalytische stof, of een stof met katalytische eigenschappen, een stof die de snelheid van een chemische reactie verhoogt.