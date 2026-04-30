BlueAlp is geselecteerd als technologiepartner voor het BioBTX-project in Delfzijl. De samenwerking tussen de twee Nederlandse bedrijven moet leiden tot de productie van hoogwaardige circulaire aromaten uit moeilijk te recyclen plastic afval.

De gepatenteerde pyrolysetechnologie van BlueAlp zet gemengd plastic afval van consumenten om in een gasfase door het plastic afval geleidelijk te verwarmen via pyrolyse. BioBTX zet deze gassen vervolgens via zijn eigen katalytische proces om in circulaire aromaten. Deze chemische bouwstenen worden onder andere toegepast in de auto-industrie en de geavanceerde polymeerindustrie.

BlueAlp verleent een licentie op zijn pyrolysetechnologie en neemt de gedetailleerde engineering, het ontwerp en de productie van de pyrolysemodules voor zijn rekening. Deze modules maken straks deel uit van de grotere BioBTX‑faciliteit.

De fabriek in Delfzijl krijgt een verwerkingscapaciteit van circa twintig kiloton gemengd plastic afval per jaar. BlueAlp bouwt de pyrolysefabriek momenteel op zijn hoofdkantoor in Eindhoven. Vanaf december 2026 transporteert het bedrijf de modules naar Delfzijl, waar ze in de BioBTX‑installatie worden geïntegreerd.

“Na een uitgebreid evaluatieproces hebben we voor BlueAlp gekozen vanwege hun continue proces, bewezen technologie en TRL 9 niveau,” aldus Ton Vries, CEO van BioBTX. “Door de technologie van BlueAlp te combineren met de ICCP-technologie van BioBTX creëren we een oplossing die het beste van twee werelden biedt, een oplossing met het potentieel om de toekomst van de circulaire chemische industrie fundamenteel te hervormen.”

Valentijn de Neve, CEO van BlueAlp, voegde hieraan toe: “Deze samenwerking met BioBTX is een belangrijke mijlpaal voor BlueAlp. Het stelt ons in staat een grotere rol te spelen in de markt voor circulaire aromaten, aangezien de combinatie van onze technologie met die van BioBTX een directere weg biedt naar circulair benzeen, tolueen en xyleen. We zijn onder de indruk van de innovatieve technologie van BioBTX en de kracht en toewijding van hun team.”