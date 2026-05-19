ChainCraft lanceert met trots het PACE project, een toonaangevend Europees initiatief dat de circulaire biobased economie versnelt. Het project wordt ondersteund door de Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) en brengt industriële en innovatieve partners uit de gehele waardeketen samen om de industriële toepassing van duurzame vetzuren te versnellen.

Binnen het project demonstreert PACE een unieke full-scale bioraffinaderij door een deel van de bestaande productiefaciliteit van Royal Avebe om te bouwen. Met behulp van geavanceerde fermentatie en microbiële ketenverlenging worden aardappelsap-reststromen omgezet in waardevolle duurzame vetzuren voor toepassingen binnen de chemische industrie.

Het project vormt een belangrijke stap in het verminderen van Europa’s afhankelijkheid van fossiele en palmolie-gebaseerde chemie, terwijl tegelijkertijd lokale en circulaire waardeketens worden versterkt. Door circulaire oplossingen te integreren binnen bestaande industriële infrastructuur laat PACE zien hoe industriële reststromen kunnen worden omgezet in schaalbare en commercieel relevante chemische bouwstenen.

PACE heeft als doel jaarlijks tot 20.000 ton gezuiverde vetzuren te produceren uit circa 300.000 ton aardappelsap. Tegelijkertijd draagt het project bij aan een efficiënter gebruik van grondstoffen en processen door hergebruik van afvalwater en het verminderen van transportemissies. Vergeleken met conventionele fossiele en palmolie-gebaseerde alternatieven zullen deze duurzame vetzuren naar verwachting zorgen voor een reductie van 50–80% in broeikasgasemissies, waarmee de chemische industrie haar waardeketen verder kan verduurzamen en decarboniseren.

“PACE laat zien hoe circulaire chemie onderdeel kan worden van bestaande industriële systemen op industriële schaal,” zegt Niels van Stralen, oprichter en Chief Growth Officer van ChainCraft. “Door bestaande infrastructuur te upgraden en gebruik te maken van lokaal beschikbare reststromen, tonen we aan dat duurzame chemie niet vanaf nul hoeft te beginnen. Dit project is een belangrijk voorbeeld van hoe Europa veerkrachtigere en meer circulaire chemische waardeketens kan opbouwen.” – Niels van Stralen, Founder and CGO – Chaincraft

De betrokkenheid van downstream partners zoals Syensqo, Symrise AG en SC Johnson onderstreept de groeiende industriële interesse in circulaire en biobased alternatieven voor conventionele chemie. Samen met partners uit de gehele waardeketen wil PACE de marktadoptie en commerciële opschaling van duurzame vetzuren versnellen, terwijl tegelijkertijd Europa’s positie als koploper in ontbossingsvrije en importonafhankelijke chemische productie wordt versterkt.