ChemistryNL stelt in de PPS-I 2026 call €7,7 miljoen ter beschikking voor publiek-private samenwerkingsprojecten op het gebied van duurzame chemie en circulariteit. Onderzoekers en bedrijven kunnen van 17 februari 2026 tot 14 april 2026 een aanvraag indienen voor innovatieprojecten op vier cruciale thema’s voor een duurzame toekomst.

In de call worden de volgende vier thema’s geadresseerd:

Veilige alternatieven voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

AI-gereedheid voor de Nederlandse chemische verwerkingsindustrie

Duurzame chemie: Gezondheid, voedselzekerheid en verpakkingen

Transformatie naar duurzame productie

Wie kan aanvragen?

Aanvragen worden ingediend door publiek-private consortia. De hoofdaanvrager moet een onderzoeker zijn met een aanstelling bij een Nederlandse kennisinstelling. Minimaal één Nederlandse private partij dient financieel deel te nemen aan het project. Jonge onderzoekers en mkb-ondernemingen worden nadrukkelijk aangemoedigd om deel te nemen.

Praktische informatie