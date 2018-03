Start nieuwe Masteropleiding Global Management of Social Issues

Vanaf september 2018-2019 start Tilburg University met de nieuwe Masteropleiding Global Management of Social Issues (GMSI). In deze eenjarige Master worden Human Resource Studies, Organisatiewetenschappen en Sociologie bijeen gebracht om complexe wereldwijde maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling te behandelen vanuit een multidisciplinair perspectief.

Het centrale thema van de GMSI Master is duurzame ontwikkeling. De sociologische en economische aspecten van maatschappelijke problemen worden in kaart gebracht door de speciale aandacht in de master voor de macro-effecten van micro-handelingen, op het niveau van organisaties maar ook op individueel niveau.

Vaardigheden

De opleiding biedt studenten organisatorische- en managementvaardigheden om organisaties te helpen het hoofd te bieden aan maatschappelijke problemen die zich wereldwijd voordoen. Zij leren effectief te handelen in complexe omgevingen en dragen zo uiteindelijk bij aan maatschappelijke vooruitgang. Het macro-sociologische inzicht in wereldwijde problemen wordt op originele en effectieve wijze gecombineerd met een bestuursbenadering die het belang erkent van organisaties en bedrijven bij het realiseren van duurzame ontwikkeling. Dit past in een trend van het recente debat over de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken vanuit een bedrijfsperspectief.

Verantwoord ondernemerschap

De opleiding levert professionals af die beter toegerust zijn om organisatorische acties en strategieën te bedenken die sterker gericht zijn op sociale problemen, bijvoorbeeld door duurzamere bedrijfsformules en initiatieven op het gebied van verantwoord ondernemerschap te bedenken en ecologisch en sociaal meer verantwoorde toeleveringsketens te ontwerpen, die beter aansluiten bij producten en diensten voor situaties en markten waarin weinig geld beschikbaar is.

Innovatief programma

Het onderwijsprogramma van deze master is innovatief en vernieuwend. Zo worden er kleinschalige en interactieve leermogelijkheden aangeboden in de vorm van workshops, labs, simulatie, serious gaming, gastsprekers en studiereizen. De combinatie van nationale en internationale docenten en studenten met een achtergrond in sociologie, organisatiewetenschappen of human resource studies geeft de opleiding een multidisciplinaire karakter.

Master Open Dag op 10 maart 2018

Tijdens de Master Open Dag op 10 maart 2018 zal van 11.15 tot 12.00 uur een presentatie worden gegeven over de nieuwe Masteropleiding Global Management of Social Issues.