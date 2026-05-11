Vanaf het studiejaar 2026-2027 bieden Saxion en Windesheim samen een nieuwe joint degree master Duurzaamheidstransities aan. De eenjarige voltijdmaster richt zich op het versnellen van duurzaamheidstransities binnen de sectoren energie en circulariteit, met speciale aandacht voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en familiebedrijven.

De maatschappij staat voor urgente en complexe duurzaamheidsvraagstukken die diep ingrijpen op ons denken, handelen en organiseren. De duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatverandering, energietransitie, verspilling en vervuiling vragen om fundamentele systeemveranderingen. Niet duurzaamheid op zich is daarbij de grootste uitdaging, maar juist de transitie ernaartoe: het vermogen om systemen, gedrag en keuzes fundamenteel te veranderen voordat de urgentie ons daartoe dwingt. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat er een tekort is aan professionals die deze transities integraal kunnen benaderen: professionals die over grenzen van sectoren heen kijken, samenwerking kunnen organiseren en duurzame verandering daadwerkelijk weten te realiseren.

“Wat deze master bijzonder maakt, is dat je vanaf dag één werkt aan echte transitieopgaven. In learning communities werk je samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties aan vraagstukken in onder andere energie en circulariteit. Zo ontwikkel je je tot een professional die direct impact maakt.” Aldus Trea van der Vecht, projectleider van deze master.

Theorie- en praktijkgericht

De master combineert drie leerlijnen: inhoudelijke verdieping in transitiekunde en duurzaamheid, professionele ontwikkeling (zoals leiderschap en communicatie) en het versterken van onderzoekend vermogen. Theorie en praktijk zijn daarbij continu met elkaar verbonden. Binnen het programma komen thema’s aan bod zoals energietransitie, circulariteit en inclusie. Professionals werken gedurende de master aan actuele maatschappelijke vraagstukken in zogenoemde learning communities, waarin zij samenwerken met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Toekomstmogelijkheden

Het werkveld rondom duurzaamheidstransities is volop in beweging en de vraag naar professionals die complexe veranderingen kunnen sturen en versnellen neemt snel toe. Organisaties zoeken mensen die verschillende domeinen kunnen verbinden, zoals strategie, gedrag, technologie en beleid, en die in staat zijn om duurzame transities daadwerkelijk in de praktijk te realiseren. Door de groeiende urgentie van duurzaamheidsvraagstukken en de toenemende maatschappelijke en wettelijke aandacht ontstaan bovendien steeds meer kansen voor nieuwe, veelzijdige functies waarin impact en systeemverandering centraal staan.

Samenwerking Saxion en Windesheim

Deze joint degree master bundelt de expertise en netwerken van beide hogescholen. Dit resulteert in een praktijkgerichte, hoogwaardige opleiding die nauw verbonden is met actuele maatschappelijke vraagstukken.