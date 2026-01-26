Univé opent de inschrijving voor de derde editie van Samen voor Impact, het 100-daagse traject voor ondernemers met een maatschappelijke missie. Met het programma ondersteunt Univé impactondernemers bij het laten groeien van hun onderneming en het vergroten van hun maatschappelijke impact. Nieuw in deze editie is de samenwerking met Social Enterprise NL, het landelijk netwerk voor sociale ondernemingen.

Ondernemers die economische waarde combineren met sociale of duurzame impact spelen als aanjagers van verandering een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In de praktijk ervaren zij regelmatig belemmeringen bij opschaling, zoals complexe regelgeving, beperkte toegang tot netwerken en kapitaal, en een gebrek aan gespecialiseerde kennis. Met Samen voor Impact wil Univé deze ondernemers ondersteunen bij het zetten van hun volgende groeistap.

Opzet van het programma

Het traject duurt 100 dagen en biedt deelnemers toegang tot kennis, netwerk en begeleiding. Deelnemers werken samen met specialisten van Univé en krijgen coaching van ervaren ondernemers via NOA Collective. Dankzij de nieuwe samenwerking met Social Enterprise NL krijgen deelnemers ook toegang tot een landelijk netwerk van meer dan 475 sociale ondernemingen. En kunnen zij deelnemen aan masterclasses en programma’s gericht op groei en professionalisering. Stefan Panhuijsen, directeur Social Enterprise NL: “Sociale ondernemingen stellen het structureel aanpakken van maatschappelijke problemen centraal, en belopen daardoor vaak een moeilijke weg. Door samen te werken met Univé kunnen we ondernemers ondersteunen met kennis, netwerk en praktische handvatten.”

Positieve maatschappelijke verandering

Johan Van den Neste, voorzitter Raad van Bestuur bij coöperatie Univé: “Bij Univé geloven we dat ondernemerschap een belangrijke aanjager is voor positieve maatschappelijke verandering. Als coöperatie voelen wij ons al generaties lang verbonden met onze leden en hun leefomgeving, en dragen we verantwoordelijkheid voor een leefbare en veerkrachtige samenleving. Met Samen voor Impact ondersteunen we samen met waardevolle partners ondernemers die maatschappelijke waarde centraal stellen, en helpen we hen te groeien door onze expertise en netwerken te delen, zodat zij hun impact duurzaam kunnen vergroten.”

Inschrijving en planning

Eerdere edities hielpen impactondernemers zoals Ziemi, SEAWater, Bikeflip, Glimp, Byewaste, Feelee en Stamps. Voor de derde editie kunnen impactondernemers zich aanmelden tot en met 1 maart aanstaande. Op 19 maart wordt na de selectieavond bekendgemaakt welke ondernemers deelnemen. Het programma start op 1 april en loopt tot 9 juli. Meer informatie en aanmelden via de website.