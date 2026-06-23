Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat samen industriecluster Noordzeekanaalgebied, het Zaanse food-en maakcluster, de gemeente Zaanstad aan de slag met een gebiedsaanpak die zich richt op de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de Zaanse industrie. Afgelopen maand was de kick-off met 12 bedrijven van Zaan Food Makers die deelnemen aan deze gebiedsgerichte aanpak voor de verduurzaming van de Zaanse industrie.

Wat is nodig voor individuele fabrieken?

Tijdens de eerste fase – die loopt tot en met de zomer van 2026 – worden verduurzamingsmaatregelen op fabrieksniveau uitgewerkt en samengebracht tot een gezamenlijk gebiedsbeeld voor het Zaanse Food Cluster. Er wordt in kaart gebracht welke verduurzamingsmaatregelen er nodig zijn voor de individuele fabrieken en het gehele gebied om minder fossiele energie te gaan gebruiken. Zo werken de partijen aan een gebiedsstrategie voor elektriciteit, warmte en waterstof. Extra externe technische expertise ondersteunt bij deze fase, ook om alle plannen te toetsen en aan te scherpen. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is innovatieve technologieën te testen die het energieverbruik van het gebied flink omlaag kunnen brengen.

Realiseren van verduurzamingsprojecten

Na de zomer volgt een tweede fase. Door alle partijen samen wordt in deze fase gewerkt aan het voor elkaar krijgen van de geïdentificeerde verduurzamingsprojecten. Deze aanpak is erop gericht om te kijken of er door samen te werken, ondanks de netcongestie, toch stappen gezet kunnen worden. Welke collectieve oplossingen zijn mogelijk? En waar kan samenwerking leiden tot meer snelheid en schaal? En wat is er mogelijk in het realiseren van de benodigde infrastructuur in het gebied.

Deze gebiedsgerichte aanpak sluit aan op andere initiatieven, zoals de recent aangekondigde verkenning van het waterstofnetwerk Zaannet. Zo werken bedrijven en overheden samen aan een duurzaam en toekomstbestendig voedingsmiddelencluster dat ook in de toekomst van betekenis blijft voor de regio én Nederland.