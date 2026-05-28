Cluster 6, het ministerie van EZK, RVO, gemeenten, provincies en regionale netbeheerders lanceren op 28 mei de Regioaanpak Industrie Cluster 6. Hiermee helpen zij energie-intensieve bedrijven in dezelfde regio om samen te verduurzamen, knelpunten op te lossen en kansen beter te benutten.

Veel regionale industriebedrijven willen overstappen op schone en hernieuwbare energie. Maar door netcongestie, hoge energiekosten en beperkte ruimte op het energienet is verduurzamen vaak een uitdaging. Daarom werkten de partners de regioaanpak in het Actieplan 2.0 uit tot de Regioaanpak Industrie Cluster 6. Met deze aanpak kijken zij hoe cluster 6-bedrijven in dezelfde regio beter kunnen samenwerken om sneller te verduurzamen. Bijvoorbeeld door samen energie op te wekken, warmte uit te wisselen of slimmer gebruik te maken van de beschikbare energie-infrastructuur.

De regisseur brengt partijen samen

Nieuw in deze Regioaanpak is de gebiedsregisseur. Deze regisseur brengt bedrijven, gemeenten, provincies en netbeheerders in de regio bij elkaar en houdt overzicht op ontwikkelingen en projecten. Daardoor ziet de regisseur sneller waar problemen ontstaan en waar bedrijven elkaar kunnen helpen. Denk aan warmte uitwisselen tussen bedrijven, samen lokaal energie opwekken of knelpunten oplossen met innovatieve technieken.

Door samen te werken pakken bedrijven problemen aan die meerdere bedrijven tegelijk raken. Ook zetten bedrijven samen stappen die alleen vaak moeilijk haalbaar zijn. De gebiedsregisseur verzorgt contact tussen partijen en helpt bedrijven verder met budget voor onderzoek of een haalbaarheidsstudie. In de regioaanpak gaat het Rijk nauwer samenwerken met provincies die een drijvende rol kunnen nemen in de verduurzaming van hun bedrijven.



Samen werken aan haalbare oplossingen

De Regioaanpak bestaat uit meerdere stappen. Bedrijven melden zich aan bij Cluster 6. Als er handelingsperspectief is én commitment vanuit alle betrokken partijen, krijgen zij een gebiedsregisseur. De regisseur brengt bedrijven, gemeenten, provincies, netbeheerders en andere betrokken partijen samen. Vervolgens onderzoeken de partijen welke oplossingen mogelijk zijn en welke aanpak het meest kansrijk is. Het traject levert uiteindelijk informatie op waarmee bedrijven vervolgstappen richting uitvoering zullen zetten.

De duur van het traject verschilt per regio en vraagstuk, maar kan oplopen tot 2 jaar. Voor een succesvolle samenwerking is het belangrijk dat bedrijven en betrokken partijen zich actief inzetten en dat er voldoende mogelijkheden zijn om samen tot een haalbare oplossing te komen.

Dat samenwerking in de regio werkt, blijkt al uit eerdere projecten zoals Brick Valley en Nyrstar. Daar werken bedrijven, overheden en andere partijen samen aan oplossingen voor energie, infrastructuur en verduurzaming.

Sleutelrol Cluster 6-bedrijven

Cluster 6-bedrijven spelen als regionale industrie een sleutelrol in regionale werkgelegenheid, in de energie- en grondstoffentransitie én de verduurzamingsambities.

Cluster 6:

Is de motor van de regionale economie in Nederland. Maakt onder andere producten die we dagelijks gebruiken, zoals voedingsmiddelen, papier, baksteen en glas. Tot het industriecluster behoren 10 sectoren, 170 ETS-plichtige locaties en nog honderden andere energie-intensieve bedrijven. De producenten zijn onderdeel van een hele keten (toeleveranciers, vervoerders én afnemers als verwerkers, groothandels en winkels).

Er werken vele duizenden mensen bij deze bedrijven. De bedrijven zorgen gezamenlijk voor een omzet van € 125 miljard.

Is een vliegwiel voor maatschappelijke transities: grondstoffen- en eiwittransitie, verduurzaming gebouwde omgeving, duurzame ketens: scope 3-emissies bij afnemers.

Is gezamenlijk goed voor ongeveer 10% van de industriële uitstoot van Nederland.

Het doel is om 50 regio’s te helpen bij de overgang naar schone en hernieuwbare energie.

Foto: Op de foto in willekeurige volgorde: Barbara Verweijen (Cluster 6), Maarten Abbenhuis (TenneT), Hans Coenen (Gasunie), Yvonne Salvino (VNG), Jo-Annes de Bat (Ministerie EZK) en Arja Even (RVO).