Tijdens een demodag van de LeapSprong-challenge zijn drie winnaars bekendgemaakt: Hexwise, HyER Power en Upheat. Zij gaan samen met bedrijven en regionale stakeholders aan de slag om hun oplossingen verder te ontwikkelen en op te schalen. De drie startups werden geselecteerd uit een groep van acht veelbelovende bedrijven die werken aan een toekomstbestendige industrie in de regio.

Het LeapSprong-programma richt zich op startups en scale-ups die energieoplossingen ontwikkelen voor een duurzame industrie. Daarmee spelen zij een belangrijke rol in vraagstukken rond flexibele industriële energiesystemen, duurzame energietechnologie en slimme energiemanagementsystemen. Een van de voorwaarden van het programma is dat de oplossingen direct toepasbaar zijn in de Port of Amsterdam en de metropool Amsterdam.

Met groene energie naar een toekomstbestendige industrie

De startups werken aan oplossingen die niet alleen de regio, maar ook Nederland en Europa vooruithelpen. Ze dragen bij aan een toekomstbestendige economie, versterken de leveringszekerheid van energie en grondstoffen en helpen de industrie om slimmer en duurzamer te opereren.

Samen richten de acht startups zich op een aantal grote uitdagingen in de regio: minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, slimmer omgaan met energie, het verminderen van CO2-uitstoot en het beter benutten van schaarse ruimte en infrastructuur.

“Het is inspirerend om deze startups vandaag in actie te zien. Deze dag laat zien hoe belangrijk het is om dit ondernemerschap te faciliteren vanuit regionale samenwerking om de stap te zetten naar een toekomstbestendige industrie”, aldus Onno Koers, coalitiemanager Groene Regio bij Amsterdam Economic Board. “De impact van dit soort vindingrijke startups kan alleen snel worden opgeschaald als regionale partners zich verbinden aan een gezamenlijke ambitie en daarmee concrete randvoorwaarden organiseren. Zoals dit soort fysieke plekken om te kunnen experimenteren en te leren, maar ook ruimte op het net en vraagstimulerende regelgeving.”

Dit zijn de acht inspirerende startups op weg naar een circulaire toekomst

0Plastic ontwikkelt technologie om plastic afval beter te sorteren en hergebruiken. Veel plastic wordt nu nog verbrand of eindigt op stortplaatsen, omdat recycling lastig en duur is. Door plasticstromen slimmer te verwerken, helpt 0Plastic om grondstoffen langer in de keten te houden en de afhankelijkheid van nieuwe fossiele grondstoffen te verkleinen.

HyER Power bouwt systemen die waterstof gebruiken voor warmte en elektriciteit in de industrie. Daarmee worden bedrijven minder afhankelijk van aardgas en wordt de druk op het elektriciteitsnet verlaagd. Dat is belangrijk, omdat veel industriële bedrijven in hun verduurzamingstraject vastlopen door netcongestie.

H2 Terminals ontwikkelt drijvende terminals voor waterstofopslag en -transport. In veel havens en industriegebieden is ruimte schaars, waardoor grootschalige waterstofinfrastructuur lastig te realiseren is. Door waterstof op het water op te slaan en te verwerken, maakt H2 Terminals de uitrol van waterstof sneller en flexibeler.

Upheat ontwikkelt industriële warmtepompen die restwarmte hergebruiken en fossiele brandstoffen vervangen door elektriciteit. Veel industriële processen vragen hoge temperaturen en draaien nog op gas. Upheat helpt bedrijven om hun CO2-uitstoot te verlagen en tegelijkertijd efficiënter om te gaan met energie.

Hexwise maakt digitale kopieën van industriële koelsystemen, ook wel digital twins genoemd. Met realtime data kunnen bedrijven hun installaties slimmer aansturen, energie besparen en storingen voorkomen. Dat is belangrijk, omdat koeling veel energie kost en efficiënter gebruik direct leidt tot lagere uitstoot en lagere kosten.

j4energy ontwikkelt software die bedrijven helpt om sneller de beste keuzes te maken voor verduurzaming. Veel organisaties weten wel dat ze moeten verduurzamen, maar niet welke maatregelen het meeste effect hebben of financieel haalbaar zijn. j4energy geeft inzicht in de slimste route, zodat bedrijven sneller in actie kunnen komen.

SeaO2 ontwikkelt technologie om CO2 uit zeewater te halen. Omdat de oceaan van nature veel CO2 opneemt, kan deze aanpak helpen om grote hoeveelheden uitstoot uit de atmosfeer te verwijderen. Dit helpt bij het behalen van klimaatdoelen, zeker in sectoren waar uitstoot moeilijk volledig te voorkomen is.

SnerpaPower biedt een slim platform dat grote energieverbruikers helpt om hun energiegebruik te optimaliseren. Bedrijven besparen daarmee kosten, gaan slimmer om met pieken in vraag en aanbod en maken beter gebruik van duurzame energie. Dat is belangrijk in een energiesysteem waarin steeds meer wind- en zonne-energie beschikbaar komt, maar ook steeds wisselender is.

Deze startups namen de afgelopen periode deel aan het LeapSprong Amsterdam-programma, dat veelbelovende innovaties helpt om sneller naar de markt te komen. LeapSprong is een samenwerking tussen Gemeente Amsterdam, Shell’s Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA) en Rockstart.