Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) zetten nog te weinig stappen om hun gebouwen te verduurzamen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hoewel financiële ondersteuning en advies beschikbaar zijn, blijft het aantal grootschalige verduurzamingsprojecten achter. De lancering van een nieuwe telefonische helpdesk van Kenniscentrum duurzaam leven Milieu Centraal moet daarbij uitkomst bieden.

Van de circa 144.000 VvE’s in Nederland heeft tot nu toe slechts ongeveer 2 procent gebruik gemaakt van de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Tegelijkertijd groeit het gebruik van de regeling wel: in 2017 vroegen VvE’s gezamenlijk nog circa € 2,4 miljoen subsidie aan, terwijl dit in 2025 opliep tot € 36,5 miljoen. VvE’s zetten de subsidie vooral in voor dakisolatie, hr++-glas en spouwmuurisolatie. In absolute aantallen wordt de subsidie het meest gebruikt in provincies met veel VvE’s — Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Opvallend is dat Gelderland, die relatief gezien niet veel VvE’s telt, het meest investeert in verduurzaming.

Samen besluiten, samen betalen

Waar individuele huiseigenaren zelfstandig kunnen investeren in isolatie of een warmtepomp, zijn appartementseigenaren voor veel verduurzamingsmaatregelen afhankelijk van gezamenlijke besluiten binnen hun VvE. Daken, gevels en installaties zijn vaak gemeenschappelijk bezit. Dat maakt het proces van verduurzaming ingewikkelder dan bij een individuele woning. Toch levert verduurzaming de bewoners veel op: meer wooncomfort, minder tocht, een lagere energierekening en een waardestijging van het appartement. VvE’s kunnen verduurzamingsmaatregelen bovendien combineren met noodzakelijk onderhoud, zoals dak- of gevelrenovatie. Zo nemen zij onderhoudskosten mee in één financiering. Het verduurzamen van VvE-gebouwen is essentieel om de Nederlandse energietransitie te laten slagen. Omdat juist huishoudens in appartementencomplexen door één gezamenlijk besluit in één keer een flinke CO2-besparing kunnen realiseren.

Landelijke helpdesk en SVVE-regeling

Kennis over het verduurzamingsproces en weten waar te beginnen is echter nog te weinig aanwezig bij deze groep woningeigenaren. Een nieuwe helpdesk van Kenniscentrum duurzaam leven Milieu Centraal helpt VvE-leden daarom verder met vragen over het bekostigen van de verduurzaming, het creëren van draagvlak binnen de VvE en in het maken van de juiste keuze voor bepaalde verduurzamingsmaatregelen. De helpdesk is bereikbaar via het nieuwe landelijke telefoonnummer: +31 850 232 662 en verbeterjehuis.nl. Hiernaast hebben verschillende gemeenten, zoals Tilburg, Groningen, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam een eigen VvE-loket. Op verbeterjehuis.nl staat meer informatie.

De SVVE-regeling (en voorheen de SEEH-regeling) van RVO helpt VvE’s, woonverenigingen of wooncoöperaties al tien jaar met het voorbereiden en uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen in hun gebouw. De regeling subsidieert ondersteunende onderzoeken en advies t.b.v. verduurzaming en subsidieert tal van verduurzamingsmaatregelen, de SVVE-regeling is de regeling voor VvE’s.

Foto: Elanor Boekholt-O’Sullivan, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Ika van de Pas, directeur-bestuurder van Milieu Centraal lanceren de VvE Helpdesk tijdens het bezoek aan VvE Jonkerbos in Zoetermeer © Sandra Uittenbogaart