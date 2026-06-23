Schneider Electric, wereldwijd leider in energietechnologie, ondersteunt Stadsschouwburg Utrecht bij het realiseren van haar duurzaamheidsambities in een monumentale omgeving. Met een toekomstbestendig en geïntegreerd energiemanagementsysteem krijgt de schouwburg gedetailleerd inzicht in energiestromen binnen het gebouw. Dit stelt de organisatie in staat om energieverbruik gerichter te optimaliseren, kosten te besparen en beter voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen in het energielandschap, zoals netcongestie.

De uitdaging

Stadsschouwburg Utrecht verwelkomt jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers en is gevestigd in een rijksmonument. Die monumentale status maakt verduurzaming complex: ingrijpende technische aanpassingen zijn beperkt mogelijk, terwijl de ambitie om energieverbruik terug te dringen onverminderd groot is.

Tegelijkertijd ontbrak inzicht in het energieverbruik van afzonderlijke installaties en gebruiksmomenten. Dat maakte het lastig om te bepalen waar de grootste kansen lagen op het gebied van energiebesparing, welke verduurzamingsmaatregelen de meeste impact zouden hebben.

Daarbij maakt de toenemende druk op het elektriciteitsnet het voor organisaties steeds belangrijker om inzicht te hebben in hun energieverbruik. In de provincie Utrecht speelt netcongestie inmiddels zo’n grote rol, dat er vanaf 1 juli 2026 een tijdelijke aansluitstop geldt.

De oplossing: inzicht in energieverbruik als basis voor verduurzaming

Om meer inzicht en controle te krijgen over het energieverbruik in het monumentale theatergebouw, implementeerde Stadsschouwburg Utrecht EcoStruxure™ Energy Hub in combinatie met EcoStruxure™ Panel Server van Schneider Electric.

Via circa honderd meetpunten verspreid door het gebouw worden energiestromen continu gemonitord en geanalyseerd. Het cloudgebaseerde platform maakt energieverbruik inzichtelijk per installatie, zone en tijdsperiode en vertaalt technische data naar bruikbare inzichten voor gebouwbeheer en operationele teams.Hierdoor beschikt de schouwburg voor het eerst over een integraal overzicht van het energieverbruik binnen het gebouw en kan zij datagedreven beslissingen nemen over toekomstige verduurzamingsmaatregelen.

De resultaten

De eerste inzichten laten direct zien waar de grootste energiebesparingskansen liggen. Zo bleek dat luchtbehandelings- en koelinstallaties verantwoordelijk zijn voor een groter deel van het elektriciteitsverbruik dan vooraf werd verwacht. Ook werd sluipverbruik zichtbaar, waardoor installaties efficiënter kunnen worden aangestuurd.

Met deze inzichten kan Stadsschouwburg Utrecht verduurzamingsinvesteringen beter onderbouwen, maatregelen gericht prioriteren, energiebesparingen nauwkeurig monitoren en slimmer omgaan met beschikbare energiecapaciteit. Het energiemanagementsysteem vormt daarmee een belangrijke basis voor verdere verduurzaming van het monumentale theatergebouw.

“Veel organisaties hebben ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, maar missen het inzicht om de juiste keuzes te maken. Netcongestie is inmiddels een van de grootste uitdagingen voor organisaties in Nederland. Met EcoStruxure Energy Hub helpen we organisaties om technische data om te zetten in concrete inzichten, zodat zij hun energieprestaties kunnen verbeteren, slimmer kunnen omgaan met beschikbare energiecapaciteit en beter voorbereid zijn op de uitdagingen van het hedendaagse energielandschap, ” aldus Hans Smid, Vice President Digital Energy bij Schneider Electric Nederland en België.

“De grootste opbrengst is dat we veel beter inzicht hebben gekregen in ons energieverbruik. Waar we voorheen vooral op hoofdniveau konden zien wat er werd verbruikt, kunnen we nu gerichter analyseren waar pieken ontstaan, welke installaties veel energie vragen en op welke momenten optimalisatie mogelijk is,” aldus Jos van Opzeeland, Hoofd Theatertechniek en Gebouwbeheer, Stadsschouwburg Utrecht. “De samenwerking met Schneider Electric hebben wij in dit traject als waardevol ervaren, juist omdat een bemeteringstraject niet alleen draait om techniek, maar ook om goed meedenken over de toepassing in de praktijk. Ons advies aan andere organisaties is dan ook om vooraf goed te bepalen wat je precies wilt meten en welke inzichten je echt nodig hebt.”