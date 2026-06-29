Schneider Electric, wereldwijd leider in energietechnologie, is voor het derde opeenvolgende jaar uitgeroepen tot het ‘World’s Most Sustainable Company 2026’ door TIME Magazine en Statista. De onderscheiding is gebaseerd op een ranglijst van 5.000 van ’s werelds grootste en meest invloedrijke bedrijven en onderstreept de voortdurende inzet van Schneider Electric om duurzaamheid centraal te stellen in de bedrijfsstrategie, governance en prestaties.

Gedreven door de ambitie om energietechnologie in te zetten voor vooruitgang voor iedereen, benut Schneider Electric zijn leidende positie op het gebied van elektrificatie, efficiëntie en digitalisering om wereldwijd impact te realiseren.

“Het is een eer om voor het derde jaar op rij door TIME en Statista te worden erkend”, zegt Olivier Blum, Chief Executive Officer van Schneider Electric. “Energie speelt een steeds belangrijkere rol voor economische groei, concurrentiekracht en maatschappelijke vooruitgang. Daarmee groeit ook de behoefte om energie slimmer te gebruiken. Wij geloven dat energie-intelligentie een belangrijke enabler is van zowel efficiëntie als decarbonisatie. Het helpt klanten blijvende waarde te creëren en tegelijkertijd hun uitstoot te verminderen. Die overtuiging vormt al jaren de basis van Schneider Electric en bepaalt nog altijd hoe wij innoveren, opereren en energietechnologie verder ontwikkelen.”

Deze erkenning komt op een belangrijk moment, aangezien Schneider Electric onlangs zijn nieuwe duurzaamheidsroutekaart, Impact 2030, heeft gelanceerd. Deze strategie is opgebouwd rond vier pijlers: de wereld elektrificeren, de industrie opnieuw vormgeven, menselijk potentieel ontwikkelen en lokale gemeenschappen versterken. De voortgang wordt elk kwartaal gemeten aan de hand van concrete prestatie-indicatoren, waardoor verantwoordelijkheid op alle niveaus wordt geborgd.

In het eerste kwartaal van dit jaar rapporteerde Schneider Electric een reductie van 82,5 procent van de Scope 1- en Scope 2-CO₂-uitstoot ten opzichte van het referentiejaar 2017. Daarmee versterkt het bedrijf de veerkracht van zijn eigen bedrijfsvoering.

Daarnaast rapporteerde Schneider Electric:

● 47,5 miljoen MWh aan energie die in het eerste kwartaal voor klanten is bespaard of geëlektrificeerd, wat direct bijdraagt aan meer efficiëntie en veerkracht;

● 20 miljoen ton vermeden CO₂-uitstoot in dit kwartaal alleen.

Ook zette Schneider Electric de uitrol van haar nieuwe Future Designed-framework voort. Inmiddels laat 14 procent van de grote proposities die zich in de ontwerpfase bevinden, zien dat zij voldoen aan hoge normen op het gebied van circulariteit en milieuprestaties.

Met Impact 2030 versterkt Schneider Electric bovendien de samenwerking binnen zijn ecosysteem. Het bedrijf erkent dat duurzame vooruitgang alleen op grote schaal mogelijk is wanneer partners gezamenlijk optrekken. Dat begint bij leveranciers:

● Meer dan 1.100 leveranciers namen in het eerste kwartaal deel aan het Zero Carbon Pathway-programma van Schneider Electric, waarmee klimaatverantwoordelijkheid verder wordt verankerd in de waardeketen.

In een wereld die steeds onzekerder en meer gefragmenteerd raakt, is Schneider Electric ervan overtuigd dat blijvende vooruitgang begint bij sterke lokale gemeenschappen. Mensen en gemeenschappen vormen het fundament voor duurzame verandering en helpen wereldwijde ambities om te zetten in tastbare lokale impact. In het eerste kwartaal van dit jaar:

● Kregen meer dan 2,8 miljoen mensen toegang tot duurzame elektriciteit via gemeenschapsgerichte oplossingen die door Schneider Electric worden ondersteund;

● Werden 113.000 mensen opgeleid via onderwijs- en trainingsprogramma’s gericht op technische vaardigheden op het gebied van energie, elektrificatie en automatisering. Daarmee komt het totale aantal mensen dat sinds 2009 is getraind uit op meer dan 1,2 miljoen.



“Nu we aan een nieuwe duurzaamheidsperiode beginnen, met ambitie én bescheidenheid, geeft deze derde erkenning ons het vertrouwen dat we op de juiste weg zijn en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid om nog verder te gaan”, zegt Esther Finidori, Chief Sustainability Officer van Schneider Electric. “Impact 2030 biedt het kader om onze impact verder op te schalen. We kijken ernaar uit om kwartaal na kwartaal verdere vooruitgang te boeken.”

Naast de verkiezing tot ’s werelds meest duurzame bedrijf door TIME Magazine en Statista voor het derde jaar op rij, is Schneider Electric ook het enige bedrijf dat tweemaal de eerste plaats behaalde in de Global 100-ranglijst van Corporate Knights, in 2021 en 2025. Daarnaast staat het bedrijf al vijftien opeenvolgende jaren op de CDP Climate A List.

Over Schneider Electric

Schneider Electric is een wereldwijd leider op het gebied van energy technology. Het bedrijf stimuleert efficiëntie en duurzaamheid door de elektrificatie, automatisering en digitalisering van industrieën, bedrijven en woningen. De technologieën van Schneider Electric maken het mogelijk dat gebouwen, datacenters, fabrieken, infrastructuren en energienetten functioneren als open, onderling verbonden ecosystemen, waarmee prestaties, veerkracht en duurzaamheid worden versterkt. Het portfolio omvat intelligente apparaten, software-defined architecturen, AI-gestuurde systemen, digitale diensten en deskundig advies. Met 160.000 medewerkers en één miljoen partners in meer dan 100 landen wordt Schneider Electric consequent erkend als een van de meest duurzame bedrijven ter wereld. www.se.com