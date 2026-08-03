Schneider Electric, wereldwijd leider op het gebied van energietechnologie, heeft vandaag zijn sterke duurzaamheidsresultaten bekendgemaakt over de eerste helft van 2026.

Duurzaamheidsresultaten eerste halfjaar (H1) 2026: een selectie hoogtepunten

Een halfjaar na de lancering van hun nieuwe sustainability roadmap, Impact 2030, bereikte Schneider Electric een Impact-score van 3,69/10 en is het bedrijf op weg om hun doelstelling van 4,20/10 voor 2026 te halen (waarbij 10/10 de ambitie voor 2030 vertegenwoordigt). De Impact-score weerspiegelt de voortgang binnen meerdere kernprogramma’s van Schneider Electric en bundelt resultaten uit hun eigen bedrijfsvoering met schaalbare impact voor klanten, leveranciers en communities, verdeeld over vier strategische pijlers.

I/ De wereld elektrificeren: investeren in innovatieve oplossingen en het leiden van de technische energietransitie door elektrificatie en digitalisering toe te passen, te beginnen bij onszelf en op te schalen voor iedereen.

Schneider Electric zette in H1 de decarbonisatie van zijn activiteiten voort, waarbij de CO2-uitstoot van Scope 1 en 2 met 82% daalde ten opzichte van 2017. De Scope 3-uitstoot daalde met 12% ten opzichte van 2021.

De oplossingen van Schneider Electric hielpen klanten om 129,5 miljoen MWh te besparen of te elektrificeren. Deze voortdurende inspanningen vertaalden zich in meer dan 50 miljoen ton aan vermeden en bespaarde emissies voor klanten in H1, waarmee het totaal sinds 2018 uitkomt op 913 miljoen ton. In H1 leverde 29% van de relevante software van Schneider Electric energie- en CO₂-inzichten om de besluitvorming van klanten te ondersteunen. Dit markeert een sterke start van dit nieuwe programma, dat voortbouwt op de fundamentele energie-intelligentie capaciteiten van Schneider Electric.

II/ De sector herontdekken: de hele waardeketen mobiliseren en versterken om nieuwe standaarden in de sector te zetten: door opnieuw te kijken naar hoe we ontwerpen, inkopen en vermarkten, en door leveranciers actief te betrekken bij fatsoenlijk werk en decarbonisatie.

In H1 voldeed 27% van het belangrijkste aanbod van Schneider Electric in de ontwerpfase aan de criteria voor circulaire en ecologische excellentie, via de nieuwe Future-Designed-aanpak. Dat laat een sterke dynamiek zien, gedreven door de Energy Management- en Industrial Automation-oplossingen. Future-Designed, geïntroduceerd als nieuw programma binnen Impact 2030, vergroot de ambitie van Schneider Electric om duurzaamheid integraal onderdeel te maken van de waardepropositie van zijn oplossingen. Het programma bouwt voort op meer dan 20 jaar ecodesignpraktijk bij Schneider Electric, met EcoDesign Way, Green Premium en het Environment Data Program, die al onder eerdere duurzaamheidsroadmaps zijn uitgerold.

Voortbordurend op het succes van Schneider Electric’s eerdere leveranciers-decarbonisatie-initiatief breidt het Zero Carbon Pathway (TZCP)-initiatief de scope uit naar 1.500 leveranciers en voegt het de meting van Scope 3- en product carbon footprint (PCF)-emissies toe aan de vereisten. In Q2 kwalificeerden 15 leveranciers zich door te voldoen aan drie criteria: (i) het kwantificeren van operationele emissies (Scope 1 en 2), (ii) het vastleggen van doelstellingen voor emissiereductie en (iii) het berekenen van indirecte emissies (Scope 3 of product carbon footprint). Dit resultaat werd bereikt dankzij intensieve samenwerking met leveranciers, waaronder meer dan 200 live technische sessies. Ter ondersteuning van deze aanpak werd de uitrol van nieuwe AI-gestuurde digitale tools, zoals Resource Advisor+ for Supply Chain, versneld voor meer dan 1.000 leveranciers in de eerste helft van het jaar. Samen vormen deze acties een sterke basis voor leveranciersdecarbonisatie op grote schaal in de komende kwartalen.

III/ Menselijk potentieel benutten: vooruitgang en gedeelde welvaart mogelijk maken door universele toegang tot energie te waarborgen en te investeren in vaardigheden en ontwikkelingskansen voor mensen.

16% van Schneider Electric’s ervaren medewerkers nam in H1 deel aan gestructureerde ontwikkel- of kennisdeling- en ontwikkelactiviteiten. Dit nieuwe programma, geïntroduceerd onder Impact 2030, bouwt voort op Schneider Electric’s langdurige ervaring in het bevorderen van inclusie tussen generaties en loopbaanfasen en formaliseert de aanpak van bijscholing, mentorschap, interne mobiliteit en expertprogramma’s voor senior talent. Deze innovatieve aanpak werd in Q2 door het World Economic Forum erkend als een Future of Inclusion Lighthouse.

Sinds 2009 hebben 67 miljoen mensen, dankzij de steun van Schneider Electric, toegang gekregen tot duurzame elektriciteit. Alleen al in Q2 2026 waren dit al meer dan 2,2 miljoen mensen, met grote bijdragen in Afrika en India. Sinds 2009 heeft Schneider Electric bovendien 1,37 miljoen jongeren geholpen om vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van elektrificatie en duurzaamheid, wat bijdraagt aan inclusievere vooruitgang.

IV/ Lokale communities versterken: lokale ecosystemen versterken en gemeenschappen meer slagkracht geven door locaties als ankerpunten in de gemeenschap te ontwikkelen en medewerkers aan te moedigen verandering van binnenuit aan te jagen.

Vijf locaties voldeden aan het multi-criteria-kader van Schneider Electric voor Impact Workplaces. Dit nieuwe programma binnen Impact 2030 bouwt voort op twee decennia aan duurzaamheidsleiderschap op de locaties van Schneider Electric, met ambitieuze criteria op het gebied van energie-efficiëntie, decarbonisatie en circulariteit. Het programma scherpt die ambities verder aan met biodiversiteit en impact op de lokale gemeenschap.

“Een halfjaar na de start van Impact 2030 boeken we bemoedigende vooruitgang in het omzetten van ambitie in actie,” aldus Esther Finidori, Chief Sustainability Officer bij Schneider Electric. “We waren vereerd om voor het derde jaar op rij te worden uitgeroepen tot ’s werelds meest duurzame bedrijf. Dit weerspiegelt opnieuw de tastbare impact die we realiseren en onze wereldwijde toewijding. Duurzaamheid is een voortdurend transformatieproces. Met Impact 2030 tillen we onze ambities opnieuw naar een hoger niveau. We bouwen voort op een stevige basis en versnellen tegelijk de integratie van duurzaamheid in elk onderdeel van ons bedrijf, om vooruitgang voor iedereen mogelijk te maken.”