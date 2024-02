CIRCO heeft zich inmiddels bewezen als trainingsprogramma. Het helpt bedrijven en ontwerpers de eerste stappen te zetten op het gebied van circulair ondernemen met circulair ontwerpen van hun product als startpunt. Met de ontwerptools die het vervolgprogramma Circonnect biedt kunnen bedrijven nu ook daadwerkelijk aan de slag met de implementatie van hun circulaire businesscase. Op die manier kunnen we echt versnellen naar een circulaire, toekomstbestendige economie.’ Dat constateerde staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maandag tijdens een werkbezoek aan oud-deelnemer van CIRCO, HTC Parking & Security in Waddinxveen. CIRCO is met succes het vliegwiel geweest waarmee het circulair ondernemerschap op stoom kwam. HTC is een van de 2500 Nederlandse bedrijven, ontwerpers en studenten die zijn getraind aan de hand van de CIRCO-methode. Deze methode voorziet in de behoefte bij steeds meer bedrijven en ontwerpers om hun product, dienst of businessmodel circulair te herontwerpen.

De aanwezigen zagen in Waddinxveen hoe het CIRCO-programma bij HTC heeft geleid tot concrete resultaten. Het bedrijf kwam uit op drie aanpassingen voor hun circulaire propositie. Zij richten zich nu meer op het inrichten van de complete voertuigenentree, in plaats van het leveren van alleen een speedgate zodat het functioneren ervan kan worden geoptimaliseerd. De producten moeten langer meegaan en er wordt gewerkt aan het herinzetten van zoveel mogelijk componenten. Het onderhoud wordt slimmer door inzet van internet services. Hierdoor kunnen meer problemen lokaal en effectief worden opgelost. HTC wil zo veel mogelijk het principe van product-as-a service toepassen waarbij HTC eigenaar blijft van het product en verantwoordelijk is voor het goed functioneren.

Net als HTC willen meer bedrijven hun circulaire idee omzetten in actie. Circonnect is daarin de volgende stap in de circulaire transitie. Dat programma biedt praktische tools en toepasbare circulair ontwerp kennis aan, waarmee bedrijven de nieuwe vraagstukken kunnen oplossen waar ze voor komen te staan. Individueel, of als meerdere bedrijven samen in de keten van een product of dienst. Zo kunnen er stappen worden gemaakt naar die innovatieve onderneming die de voetafdruk zo laag mogelijk wil houden.

‘Die circulaire reis die bedrijven maken doen ze samen met regionale Hubs. Die zitten in de haarvaten van die regionale economie en kunnen juist als geen ander die bedrijven in de regio activeren’, aldus Iris Grobben, Programma Manager CIRCO Nederland. De aanpak waarin de CIRCO-methode decentraal via een breed netwerk van partners verspreid wordt, is zeer succesvol. Inmiddels zijn er al negen van die regionale Hubs in Nederland om bedrijven in de directe omgeving op weg te helpen naar een circulaire toekomst.

Nederland is met CIRCO een circulair gidsland geworden waarin de creatieve sector invulling geeft aan haar ambitie maatschappelijke transities op gang te brengen. In meer dan 20 landen werken bedrijven met deze Nederlandse methode. Niet voor niets werd het CIRCO-programma vorig jaar genomineerd voor de European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Daarmee kwam het terecht in de top drie van beste duurzame transitieprogramma’s in Europa.