CIRCO vertegenwoordigt Nederland tijdens de Europese finale van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA), in de categorie ‘Ondersteuning van de duurzame transitie’. Samen met de andere winnaar LaNSCO, neemt CIRCO het in november op tegen de meest originele en succesvolle initiatieven van publiek-private partnerschappen uit de EU.

Innovatie stimuleren en belonen

De EEPA is een initiatief vanuit de Europese Commissie en is bedoeld om initiatieven die ondernemers ondersteunen of faciliteren nu eens zelf in het zonnetje te zetten. Daarmee erkent en beloont de Commissie de successen van partijen die met creatieve en inspirerende initiatieven ondernemerschap stimuleren. Dat zijn (decentrale) overheden, kennisinstellingen, scholen of publiek-private samenwerkingsverbanden. De Europese Commissie organiseert de Awards al 15 jaar.

“Onder de indruk van de gedrevenheid en getoonde resultaten”

Juryvoorzitter Robert van der Zwan, manager Ondernemersklimaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “We hebben deze 2 inspirerende projecten genomineerd, die laten zien hoe belangrijk aandacht voor circulariteit en sociaal ondernemerschap nu en op de lange termijn is, en zijn onder de indruk van de gedrevenheid en getoonde resultaten van deze organisaties. We zijn verheugd om deze projecten de kans te geven zich op Europees niveau te presenteren en denken dat ze een grote kans maken om in Europa te winnen.”

“We zijn ontzettend blij met het winnen van deze Nederlandse finale”, zegt programma manager NL Iris Grobben. “Het is een mooie erkenning voor het impactvolle werk van onze CIRCO Hub partners in de Nederlandse regio’s en heel ver daarbuiten. En voor ons groeiende ecosysteem van trainers en bedrijven die stap voor stap toekomstbestendige business cas

Concrete handvatten voor bedrijven

In haar finale pitch benadrukte Grobben hoe belangrijk het is dat bedrijven concrete handvatten krijgen om op een circulaire manier te werken. “De Nederlandse en Europese doelstellingen zijn helder op papier. Maar de circulaire economie wordt niet op papier gecreëerd. Wel onder andere door bedrijven die zorgen voor banen en waardevolle producten voor onze huizen, onze zorg, ons vervoer en ons voedsel. Deze prijs stimuleert ons om, samen met al onze partners, nog veel meer bedrijven een eerste circulaire stap te laten zetten.”

Finale in Spanje

In november, tijdens de finale in Bilbao wordt bekend of CIRCO ook een Europese Award weet te winnen. Grobben kijkt ernaar uit: “We zijn zeer benieuwd of de CIRCO-methode en schaalbare Hubs aanpak ook de Europese Commissie (EC) op de banken krijgt. Juist vanuit Europa komt er qua regelgeving veel af op bedrijven, zoals Ecodesign for Sustainable Product Regulation (ESPR) en EU Taxonomie. Het is belangrijk dat bedrijven aan de slag gaan en de tools krijgen om met deze uitdagingen om te gaan. We hopen de Europese jury ervan te overtuigen dat circulair ontwerp hier een gidsende rol in heeft.”