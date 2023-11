Nederland is in Europa definitief gidsland geworden in het veranderen van bedrijven naar circulair ondernemen. Dat is dinsdag duidelijk geworden tijdens de uitreiking van de European Enterprise Promotion Awards (EEPA) 2023, waar CIRCO het tot de top drie van beste duurzame transitieprogramma’s heeft geschopt. De CIRCO-aanpak stelt bedrijven en ontwerpers in staat hun producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om circulair te ondernemen.

De nominatie voor de prijs, een initiatief van de Europese Commissie, is een erkenning voor de groei die CIRCO bewerkstelligde met 2.000 bedrijven en 800 professionals uit de creatieve sector die het programma volgden. Sinds 2015 wordt een groeiende groep bedrijven getraind via de CIRCO-methode om circulair te gaan ondernemen. In een paar weken tijd leren zij van CIRCO-trainers hoe ze met hun product, dienst of businessmodel grote stappen kunnen maken. Dat gebeurt in drie workshops van een halve dag. In deze creatieve snelkookpan wordt hen circulair ontwerpkennis aangereikt die direct wordt toegepast. Ook gaan ze erover in gesprek met andere deelnemers uit de eigen productieketen.

Urgentie

Ook al zijn steeds meer bedrijven geïnteresseerd in de circulaire economie, voor velen is het moeilijk concreet aan de slag te gaan. Het onderwerp sneeuwt weer onder in de dagelijkse werkelijkheid. De nadruk in de verandering ligt op de ontwerpfase, omdat meer dan 80 procent van alle productgerelateerde milieueffecten hierin wordt bepaald. Er is vaak nieuwe kennis nodig en het vraagt om een kritische blik op de gehele organisatie en eigen productieketen. Tegelijkertijd is de urgentie er wel vanwege maatschappelijke thema’s als grondstoffenschaarste, klimaatcrisis en algemeen stijgende kosten. En dat niet alleen. Circulair ontwerp helpt het bedrijf te innoveren, de voetafdruk te verlagen en tegelijkertijd toekomstbestendig te worden.

Duurzame groei

Dat de CIRCO-aanpak nu ook in Europa wordt gewaardeerd, komt mede door de groei van het aantal partners in verschillende andere Europese landen. De bekendheid van de aanpak en de resultaten nemen toe. “Wij zijn heel blij met deze erkenning van de Europese Commissie omdat hiermee hopelijk nog meer bedrijven zullen zien dat het reduceren van hun voetafdruk en het vergroten van hun concurrentiekracht hand in hand gaan. Dat is precies wat we vanaf de start van het programma proberen samen te brengen’’, aldus Pieter van Os, Program Manager CIRCO International in een reactie.

Nederland toont hiermee een circulair gidsland te zijn waarin de creatieve sector invulling geeft aan haar ambitie maatschappelijke transities op gang te brengen. Inmiddels werken bedrijven in meer dan 20 landen met deze Nederlandse methode. In Portugal wordt het zelfs opgenomen in het landelijke Actie Programma Circulaire Economie. In het Duitse Nordrhein Westfalen gaat partner EFA de komende 5 jaar een flink deel van alle maakbedrijven trainen met de CIRCO-methode. Het budget hiervoor is door deelstaatminister Oliver Krischer, van Milieu, Natuurbehoud en Transport zelfs verdriedubbeld.