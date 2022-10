Onderzoek door HP laat zien dat meer dan de helft van de Nederlanders (53%) het belangrijk vindt dat zij een duurzame keuze maken bij de aanschaf van elektronica. HP speelt in op deze behoefte door steeds duurzamere producten uit te brengen en rapporteert bovendien al 21 jaar over haar duurzaamheidsinitiatieven. Maar naast een duurzaamheidsrapport zet HP nu ook kunst in om de industrie en consumenten te inspireren.

Deze week opende HP een eenmalige en unieke interactieve kunstinstallatie waarbij technologie samen komt met creativiteit, duurzaamheid, energie en geluid. Bij aanraking van de kunst hoor je unieke klanken en symfonieën waardoor ‘HP’s Orchestra of Sustainability’ ontstaat. Met deze kunst wil HP laten zien dat duurzaamheid in alle facetten van de organisatie verweven is: in de producten en services, de inzet van de medewerkers en de gehele supply chain.

HP streeft ernaar om in 2030 het meest duurzame technologiebedrijf van de wereld te zijn. Dat consumenten dit belangrijk vinden is niet onbekend. Uit HP-onderzoek, in samenwerking met DirectResearch, blijkt dat 53% van de Nederlanders het belangrijk vindt om een duurzame keuze te maken bij aanschaf van elektronica. Hiernaast is 44% zich bewust van CO2-uitstoot bij het doen van elektronica-aankopen.

Christina Geierlehner, Duurzaamheidsmanager bij HP: “Al 21 jaar rapporteert HP over de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid. We zetten ons onverminderd in om het meest duurzame technologiebedrijf ter wereld te zijn en bereiken belangrijke stappen op het gebied van klimaat, mensenrechten en digitale gelijkheid.”

102 miljoen plastic flessen verwerkt in producten

Om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de plastic soep in onze oceanen maakt HP gebruik van ocean-bound plastic voor het maken van HP-producten. In totaal heeft HP 1298 ton plastic hergebruikt dat anders in de zee was beland. Dit komt neer op 102 miljoen plastic flessen die verwerkt zijn in producten van HP. Sinds 2017 heeft HP ruim 300 nieuwe producten uitgebracht waarin ocean bound plastic is verwerkt.

1 miljoen bomen gepland in samenwerking met Jane Goodall Institute

Hiernaast zet HP zich op wereldwijde schaal in om de CO2 uitstoot terug te dringen. Onlangs is HP een samenwerking aangegaan met het Jane Goodall Institute en heeft zich toegelegd op het planten en beschermen van 1 miljoen bomen. Ook lokaal zet HP zich in om bomen te planten. In samenwerking met Trees for All en Staatsbosbeheer plantte HP dit jaar 2.500 bomen. HP wil de uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen met 50% verminderen tegen 2030 en “net zero”-uitstoot bereiken in 2040. HP is hiervoor al hard op weg en hebben CO2-uitstoot sinds 2019 inmiddels met 9% teruggedrongen.”

Digitale kloof tegengaan

Digitale gelijkheid is een ander belangrijk aandachtspunt voor HP. HP zet zich in om de digitale kloof die nog steeds bestaat actief te verminderen. HP heeft inmiddels 74,3 miljoen mensen kunnen helpen met opleidingsprogramma’s. Hiernaast hebben HP-medewerkers 692.000 uur aan vrijwilligerswerk besteed sinds 2016 en in 2021 doneerde HP ruim 3 miljoen dollar aan apparatuur als laptops en printers en papier om een bijdrage te kunnen leveren aan educatie, gezondheidszorg en bedrijven in gemeenschappen die minder toegang hiertoe hebben. Onlangs heeft HP een grote schenking van computers en lesmaterialen kunnen doen aan Oekraïense kinderen, studenten en zorgpersoneel.