Staatsbosbeheer en Heijmans slaan de handen ineen om OSB plaatmateriaal gemaakt van hout uit Nederlandse bossen te verwerken in Hollandse houtskeletbouw woningen. Staatsbosbeheer levert jaarlijks stamhout aan de fabriek van West Fraser in Genk (België) waarmee West Fraser 40.000 m3 OSB plaatmateriaal onder het label Hollands hout produceert.

De grondstof is afkomstig uit de bossen van Staatsbosbeheer en FSC® gecertificeerd. Met de nieuwe houtskeletbouwfabriek in Heerenveen gebruikt het bedrijf de Hollands hout OSB platen in de houtskeletbouw woningen van het Heijmans Horizon woonconcept.

“Hoe dichterbij we grondstoffen verwerken, producten maken en afnemen hoe minder transport en daardoor ook minder CO2-uitstoot. Heel logisch, maar toch gebeurt het nog te weinig, terwijl er vaak voldoende materiaal voor handen is. Dat kan anders, vinden wij. Hollands hout plaatmateriaal is een stap in de goede richting om in de keten te verduurzamen. Een volgende stap zou de verduurzaming van het transport zijn,” zegt Harwil de Jonge, directeur Vastgoed bij Heijmans.

Minder uitstoot

Het stamhout uit de bossen van Staatsbosbeheer legt een korte afstand af per schip naar de fabriek in België. Deze verkorte transportafstanden gelden ook voor het plaatmateriaal als het per vrachtwagen retour naar Nederland komt. Vergeleken met import van OSB plaatmateriaal uit andere landen scheelt dit in CO2-uitstoot.

“Niet elk deel van de boom is geschikt om te verzagen tot planken en balken, maar kan dan wel worden gebruikt voor de productie van plaatmateriaal. Een steeds groter deel van ons houtvolume wordt hiervoor ingezet. Door OSB platen van Hollands hout te gebruiken kunnen bouwers hout uit de bossen van Staatsbosbeheer constructief toepassen in Nederlandse huizen,” zegt Kasper Broek, houtspecialist van de afdeling Markt en Ontwikkeling bij Staatsbosbeheer. De fabriek van West Fraser verwerkt de stammen tot constructieve platen. Vanaf december 2023 zijn deze platen verkrijgbaar via de vestigingen van houthandel Pontmeyer.

Samenwerking

In 2021 hebben Staatsbosbeheer en Heijmans een overeenkomst ondertekend waarin ze afspraken maakten om te gaan samenwerken op thema’s met betrekking tot duurzaam bouwen. Onder andere het leveren en afnemen van biobased bouwmaterialen zoals hout en het versterken van natuur in nieuwe woonwijken en bij gebiedsontwikkeling. Het toepassen van Hollands hout OSB plaatmateriaal is onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst. Het plaatmateriaal is gecertificeerd door SKH en het hout is FSC Mix Credit gecertificeerd. Het keurmerk garandeert dat het hout in het product afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

Gewoon uit Nederland

Hollands hout van Staatsbosbeheer komt uit de bossen waar we dagelijks wandelen, sporten en spelen. De bossen die een thuis zijn voor vele soorten flora en fauna. En die ook duurzame grondstoffen leveren. Hout is een hernieuwbare grondstof en daarom een van de meest milieuvriendelijke bouwmaterialen ter wereld.