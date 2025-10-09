De Dutch Sustainable Fashion Week ging op dinsdagavond 7 oktober feestelijk van start in het Patronaat in Haarlem. Met maar liefst 350 gasten was de zaal tot de nok gevuld, en de frontrow werd gesierd door influencers die het thema duurzame mode zichtbaar omarmen. De avond stond in het teken van storytelling. Een verhalende reis door de wereld van circulaire mode. De show opende met een indrukwekkende video, geproduceerd door Alice Biolchine, waarin de CEO’s van de deelnemende toonaangevende Nederlandse modemerken en de upcycle designers vertelden hoe zij het mooie in het oude zien en hoe transformatie een nieuw begin kan betekenen. Daarna heette wethouder Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit, Robbert Berkhout, iedereen van harte welkom en sprak zijn trots uit dat Haarlem dit jaar gaststad mocht zijn van de officiële opening van de DSFW.

Het hart van de show vormde de samenwerking tussen Nederlandse vooraanstaande modemerken en upcycle designers. In korte video’s werd telkens het maakproces getoond van een afgedankt kledingstuk tot een vernieuwd, uniek ontwerp. Op de catwalk werden parallel highlights uit de nieuwe FW-collecties van de merken getoond, gecombineerd met key items van de upcycle designers. Vervolgens verscheen het upcycled piece zelf op de catwalk: een krachtig symbool van vernieuwing en vakmanschap.

Deelnemers van de show:

THE STING x Arielle van der Vaart

Mud Jeans x Thirza Amber

Prenatal x Fraenck

Vingino x Remake Society

Studio Anneloes x Makers

Unite DANTE6 X Makers Unite

KOI x Sina Steidinger

Fabienne Chapot x De Steek

King Loui x Meike Nieuwenhuis

Zeeman x Meike Nieuwenhuis

Josh v x Nutt Amsterdam

Na de finale konden bezoekers de outfits in een tableau vivant van dichtbij bewonderen — een moment dat uitnodigde om de details, materialen en verhalen achter de kledingstukken te ontdekken. Naast de show was er een inspirerende expositieruimte, waar designers uit andere deelnemende steden – waaronder Rotterdam, Utrecht en Lelystad – hun upcyclede creaties presenteerden. Ook was er aandacht voor BOAS en een tentoonstelling van de Hogeschool van Haarlem, die de R-ladder van circulaire mode op een toegankelijke manier visualiseerde. Daarnaast waren ook Inked en Trend-en marketingbureau Mae aanwezig. Binnen het Patronaat stond de make-up truck van Dr. Hauschka, die dit jaar voor de tweede keer partner was van de DSFW en bezoekers de kans bood duurzame beautyproducten te ontdekken.

De expositie vormt een onderdeel van de Dutch Sustainable Fashion Week 2025, die loopt van woensdag 8 tot en met zondag 12 oktober, met evenementen, shows en workshops verspreid over 12 deelnemende steden. Met zijn creatieve energie, volle zaal en positieve reacties was de openingsavond een daverend succes. Een inspirerend bewijs dat mode én duurzaamheid hand in hand kunnen gaan, mede mogelijk gemaakt door The Circle Club, de drijvende kracht achter dit bijzondere project.

De DSFW vindt dit jaar plaats in 12 steden: Rotterdam, Haarlem, Utrecht, Den Bosch, Arnhem, Lelystad, Leiden, Enschede, Schiedam, Groningen, Den Haag, Amsterdam.