Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdag 19 maart samen met de minister van Klimaat & Groene Groei, Stientje van Veldhoven, in Haarlem en Utrecht in het kader van de start van de elfde Week van de Circulaire Economie. Tijdens deze week laten pioniers, bedrijven, onderzoekers en overheden in Nederland zien hoe circulair innoveren en ondernemen in de praktijk werkt. In Haarlem bezoeken zij NS Treinmodernisering voor renovatie van oude treinen met hergebruikte materialen. In Utrecht gaan zij naar het Hof van Cartesius voor circulair ondernemen en bezoeken zij een congres over dit thema.

Duurzame renovatie treinstellen NS Haarlem

Koningin Máxima en minister Van Veldhoven beginnen in Haarlem met een rondleiding bij NS Treinmodernisering. Daar worden twintig jaar oude dubbeldekstreinen ontmanteld, gemoderniseerd en opnieuw ingericht met circa 86 % hergebruikte materialen. De treinen zijn dan weer minimaal twintig jaar inzetbaar. De resterende materialen krijgen een andere bestemming. De NS ontving in 2021 de Circular Award, categorie Business voor circulair werken.

Treingesprek over circulariteit in de economie

Koningin Máxima en de minister reizen aansluitend met een gemoderniseerde trein naar Utrecht. In de trein spreken zij aan de hand van drie thema’s met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid, wetenschappers en burgerinitiatieven over de toenemende rol van circulariteit in de economie. Deze thema’s zijn: ‘weerbaarheid en industrialisering’ over de bijdrage van circulaire productieprocessen aan de economische weerbaarheid van Nederland; ‘circulaire economie laat niemand achter’ over aansluiting van de meest kwetsbaren bij de transitie en ‘arbeid en onderwijs’.

Bezoek aan Hof van Cartesius in Werkspoorkwartier Utrecht

Na aankomst in Utrecht gaan Koningin Máxima en minister Van Veldhoven naar het Hof van Cartesius. Dit is een circulair gebouwde werkplek en proeftuin voor creatieve en duurzame ondernemers. In de circulaire houtwerkplaats Buurman spreken zij met een aantal medewerkers. Bij stichting UP Utrecht, een plek waar ondernemers, bewoners en organisaties samenwerken aan reparatie en upcycling van goederen, krijgen zij een toelichting op het “Utrechtse Circulaire Hout Pact”. Dit is een overeenkomst tussen organisaties in de regio Utrecht om in 2026 minimaal 30% circulair hout toe te passen in nieuwe en tijdelijke projecten.

Congres Circulair Ondernemen

Het bezoek wordt afgesloten bij het Congres Circulair Ondernemen in de Werkspoorkathedraal. Koningin Máxima en de minister zijn aanwezig bij de uitreiking van de Circular Hero Award 2026 en de samenvatting van het middagprogramma over de actieagenda voor opschaling en strategische autonomie in de grondstoffentransitie. Minister Van Veldhoven houdt een toespraak over circulaire economie en het behoud van kritieke grondstoffen. Koningin Máxima neemt het rapport “Staat van Circulair Ondernemen 2026” in ontvangst. Dit is een analyse van de mate van circulariteit binnen het mkb en grote organisaties. Na afloop spreken Koningin Máxima en de minister nog met een aantal ondernemers.

De Week van de Circulaire Economie 2026

De Week van de Circulaire Economie, georganiseerd door Het Groene Brein, wordt door heel Nederland van 19 tot en met 26 maart gehouden. Er zijn ruim 250 evenementen waarin onder meer aandacht wordt besteed aan verlenging van levensduur van producten, slimmer omgaan met afval en het ontwikkelen en opschalen van circulaire producten en diensten.