Hare Majesteit Koningin Máxima opende op 13 mei de State of Fashion Biënnale 2026 in Arnhem. Met deze opening is een editie van start gegaan die de verborgen systemen achter de mode-industrie zichtbaar maakt. Vandaag opent de Biënnale voor publiek met een interactief programma en internationale artiesten en experts zoals HUMAN TOUCH en International Library of Fashion Research – in samenwerking met mediapartners ELLE en GLAMCULT en in bijzonder gezelschap van gravin Eloise van Oranje.

Geen eindproduct op de catwalk – maar voetprint van mode

In Available to Promise; Hidden Systems, Shared Futures staat niet het kledingstuk centraal, maar de processen eromheen. De Biënnale onderzoekt hoe mode wordt gevormd door productie, logistiek, technologie en arbeid, en onderzoekt hoe deze systemen kunnen veranderen.

Regeneratieve productie in Sri Lanka, de impact van klimaat in China, en textielstromen in Ghana

Internationale ONsites brengen de levensloop van mode in beeld, van grondstof tot gebruik. In Sri Lanka richt Fibershed Sri Lanka zich op het herstel van lokale textielketens met een unieke jurk als resultaat van regeneratie en vrouwelijk ambacht. In Noordoost-China onderzoekt chuān project, in samenwerking met moderetailer JNBY, kledingpraktijken in extreme kou en grensgebieden. In Ghana staat de Kantamanto Market – de grootste tweedehands kledingmarkt ter wereld – symbool voor de kracht van hergebruik. In Arnhem vertaalt zich dat in een metershoge bruidsjurk als indrukwekkende installatie in de tentoonstelling. Samen tonen deze projecten hoe mode ontstaat in directe relatie tot locatie, klimaat en gemeenschap.

Een toonaangevende lijst internationale samenwerkingen

De Biënnale strekt zich uit over Arnhem, met de Eusebiuskerk als hoofdlocatie en daarnaast Rozet, Museum Arnhem, het Ondernemerslab en Focus Filmtheater. Het tentoonstellingsontwerp is ontwikkeld door het gerenommeerde OMA/AMO onder leiding van managing partner – architect David Gianotten en maakt de onderliggende systemen, de voor- en achterkant van mode, ruimtelijk zichtbaar.

Binnen deze scenografie komen werken samen van internationaal toonaangevende makers en studio’s, waaronder HARRI, Random Studio, Martine Rose & International Magic, A.A.Murakami. Agustina Woodgate en CAULFIELD—SRIKLAD, die zich bewegen tussen mode, installatie, technologie en performance.

De visuele identiteit van de tentoonstelling is ontwikkeld door de multidisciplinaire creatieve studio International Magic, dat de thematiek van onzichtbare systemen vertaalt naar een consistente visuele laag, van de scenografie en citydressing tot digitale uitingen.

Daarnaast maken programmaonderdelen als something CINEMA en de LIBRARY of promise, ontwikkeld met International Library of Fashion Research, het mogelijk om de thematiek verder te verdiepen via film, archief, bijzondere mode efemera en onderzoek.

Interactieve opening voor het publiek

De publieke opening start 14 mei in de Eusebiuskerk met een performance van HUMAN TOUCH, gevolgd door een panelgesprek met onder anderen Eloise van Oranje en Rogier Vlaming van GLAMCULT. Daarna bewegen bezoekers door de tentoonstelling via live activiteiten. Later op de middag presenteert de LIBRARY of promise in samenwerking met International Library of Fashion Research een show and tell. In de avond verplaatst het programma zich naar Focus Filmtheater, waar ELLE een filmprogramma en gesprek organiseert met makers uit de ONsites in China, Sri Lanka en Ghana, gemodereerd door hoofdredacteur Emma Vloeimans van ELLE.

Waar mode de wereld raakt

Met de aanwezigheid van Koningin Máxima en minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderstreept de Biënnale het belang van internationale samenwerking en de rol van de creatieve sector in maatschappelijke vraagstukken en verduurzaming.

Volgens directeur Iris Ruisch laat deze editie zien waarom het nodig is om anders naar mode te kijken: ‘Achter elk kledingstuk zit een wereld die de meeste mensen nooit zien. Een wereld van productieketens, handelsroutes en arbeidsnetwerken, van keuzes die ver weg worden gemaakt maar dichtbij worden gedragen. Available to Promise is een logistiek begrip, maar het is ook een vraag: wat kan er geleverd worden, aan wie, en tegen welke prijs. Met deze biënnale verschuiven we de blik van het kledingstuk naar de systemen erachter. We verbinden wat er gebeurt in Ghana, Sri Lanka en China met wat er hier in Arnhem zichtbaar wordt. Niet om te laten zien hoe het mis gaat, maar om ruimte te maken voor wie het anders doet. Ontwerpers die vertragen, producenten die eerlijk betalen, gemeenschappen die het eigenaarschap terug claimen over wat ze maken. Die praktijken bestaan. Wij geven ze een podium, omdat zichtbaarheid de eerste stap is naar verandering.’

State of Fashion positioneert zich daarmee als platform voor onderzoek, uitwisseling en nieuwe perspectieven op mode.

Foto: Credits: Eva Broekema – State of Fashion directeur Iris Ruisch, Koningin Máxima en Minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap