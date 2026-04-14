Van 7 tot en met 11 september 2026 staat de Dutch Green Building Week volledig in het teken van brede welvaart. Tijdens de 16e editie brengt de Dutch Green Building Council (DGBC) partijen uit de hele bouw- en vastgoedketen samen om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Onder het thema ‘The art of changing together, the power of acting as one’ staat samenwerking centraal. De provincie Flevoland speelt als gastprovincie een prominente rol gedurende de week.

De Dutch Green Building Week is een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC) en maakt dit jaar onderdeel uit van de internationale World Green Building Week. Gedurende de week laten Green Building Councils wereldwijd zien hoe de gebouwde omgeving kan bijdragen aan brede welvaart. Met inspirerende voorbeelden, concrete handvatten en ontmoetingen brengt de week professionals uit de hele keten samen: van overheden en ontwikkelaars tot bouwers, beleggers en maatschappelijke organisaties.

Thema: samen veranderen voor brede welvaart

Klimaatverandering, woningnood, schaarste aan ruimte en grondstoffen en toenemende ongelijkheid zijn grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Deze uitdagingen komen samen in de gebouwde omgeving. Onder het thema ‘The art of changing together, the power of acting as one’ laat de Dutch Green Building Week 2026 zien dat deze opgaven alleen het hoofd kunnen worden geboden door samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid, over sector- en organisatiegrenzen heen. Daarbij staat een eerlijke transitie centraal, waarin niemand buiten de boot valt.

Flevoland als gastprovincie

Dit jaar is Flevoland gastprovincie. De provincie vormt onder meer het decor voor het feestelijke diner aan het begin van de week en het centrale congres op dinsdag 8 september. DGBC organiseert dit congres bij Kunstlinie Almere, met inspirerende sprekers, verdiepende kennissessies en uitgebreide netwerkmogelijkheden, volledig passend bij het thema van de week. Ellentrees Müller (VVD), gedeputeerde met de portefeuille Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit: “Flevoland is bij uitstek een provincie waar ruimte is voor vernieuwing en waar we dagelijks werken aan de stad en leefomgeving van de toekomst. De Dutch Green Building Week biedt een belangrijk podium om te laten zien hoe we samen kunnen bouwen aan een duurzame, inclusieve en toekomstbestendige leefomgeving, in Flevoland én daarbuiten.”

Oproep tot samenwerking

Volgens Brigit Gerritse, directeur van DGBC, is de Dutch Green Building Week meer dan een moment van inspiratie. “De opgaven waar we voor staan zijn te groot om alleen op te lossen. Tijdens de Dutch Green Building Week brengen we koplopers en het brede veld samen om te laten zien wat al kan én om nieuwe stappen te zetten. Door kennis te delen en samen te handelen, maken we de gebouwde omgeving tot een motor voor brede welvaart.”